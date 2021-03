Afirman que ya hay pacientes reinfectados con Covid en Misiones

miércoles 03 de marzo de 2021 | 5:30hs.

En todo el mundo, se registraron hasta el momento 31 casos confirmados de reinfección por Covid-19, aunque hasta el momento no hay estudios certeros al respecto. La actual ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, habia señalado en diciembre que “la información disponible al momento indica que más del 90 % de los casos generan una respuesta inmune protectora entre los 10 y 21 días", aunque “esos anticuerpos disminuyen con el tiempo sobre todo en aquellas personas que tuvieron infecciones leves o asintomáticas”, por lo que no se descarta que alguien pueda reinfectarse.

En Misiones ya se habla de reinfección. Se trata de personas jóvenes que, en apenas un caso requirió internación, en tanto que el resto se mantuvo en aislamiento domiciliario y distinto al primer contagio, ahora sí presentaron sintomatología. Dichas condiciones fueron confirmadas por el director del Hospital Samic de Oberá, Héctor González, quien afirmó que allí se detectaron tres casos.

"Tuvimos pacientes reinfectados que en su momento, meses atrás, se hicieron hisopados por haber sido contactos estrechos de casos positivos, aunque sin haber presentado síntomas, dando resultado positivo; y ahora, como desarrollaron síntomas se volvieron a hisopar y nuevamente son positivos", admitió González y en esa línea aclaró que "hay personas que desarrollan una inmunidad que podría ser por seis u ocho meses, no se sabe y otras no la desarrollan por tanto tiempo y se pueden reinfectar”.

"En los casos de recontagios mencionados, fueron personas jóvenes que desarrollaron una sintomatología que, en un caso recibió internación y las otras se mantuvieron aisladas en sus casas", explicó.

Sobre eso el doctor opinó en base a su experiencia que "muchas personas creen que porque se infectaron una vez o tuvieron la enfermedad, no la van a tener de vuelta y no es así. Los cuidados deben seguir y de manera más rigurosa porque el que tuvo la enfermedad puede volver a contagiar a otras personas y ser asintomático también".

"Los cuidados deben ser para todos, siguiendo los mismos protocolos y acentuarlos mucho más en el caso de los que fueron positivos", puntualizó.

En tanto, al ser consultado sobre la situación en Posadas, el jefe de Infectología del Hospital Madariaga, Gustavo Méndez, indicó que hasta el momento en ese nosocomio se vieron solamente dos casos.

Por su parte, Liliana Arce, jefa de Infectología del Hospital de Pediatría, aseguró: “Yo no tengo conocimiento de una reinfección. Para eso necesitamos que la persona haya negativizado la PCR y tener nuevamente una positiva. Hay que tener en cuenta en este momento que hay dengue, entonces muchos que están teniendo síntomas como dolores musculares, mialgias. artralgias, cefaleas, pueden ser dengue y no una reinfección por Covid. Ahora, si alguien tiene una PCR nuevamente positiva después de haberla negativizado, ahí me empezaría a asustar porque se podría pensar en una nueva cepa”.

Mientras que desde el Hospital de Fátima de Posadas indicaron que hasta el momento no se vieron casos de reinfecciones.

Más contagios en adultos

Los testeos que se hacen en el complejo deportivo de Oberá persiguen el objetivo de detectar aquellas personas que están contagiadas pero que no tienen síntomas, por lo tanto son contagiantes. Sobre los resultados que observan, González detalló que "si bien la cantidad de internados disminuyó, estamos en un proceso donde se infectaron muchos adultos mayores que suelen tener alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, sobrepeso y generalmente el que se interna requiere muchos días de internación si todo va bien".

"Por eso insistimos a la gente joven que se cuide, porque son los que transmiten a los adultos mayores”, advirtió.

Testeos en aumento

En el ex Hospital Materno Neonatal (HMN), el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) realiza más de 1.000 testeos rápidos por día. “Tenemos una demanda constante y muy importante de pacientes que se quieren hisopar. Actualmente estamos hisopando entre semana constantemente más de 1.000 personas por día”, explicó en diálogo con Radioactiva Oscar Lezcano, director del Lacmi.

En este sentido, aclaró que “los fines de semana tenemos un horario reducido porque hisopamos a medio tiempo y lo estamos haciendo con un cupo de unas 350 personas. El fin de semana el horario de atención es de 14.30 a 18.30, mientras que de lunes a viernes es de 8 a 18. Cabe recordar que el 12 de enero, cuando fue habilitado, el cupo era para 300 personas al día y con el tiempo este número debió adaptarse a la creciente demanda de la población.

En tanto, en la localidad de Puerto Iguazú, desde que el Hospital Marta Schwartz implementó el testeo rápido en la guardia, el pasado 10 de enero, hasta el 24 de febrero, se realizaron 516 test de los cuales 138 dieron positivos, lo que significa que el 26,7 por ciento resultó positivo. Actualmente realizan entre 25 y 30 exámenes diarios.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia reportó ayer dos nuevas muertes y 121 nuevos casos de Covid-19 en su parte diario. La Escuela 157 de Puerto Libertad, tiene a casi todo el personal en aislamiento. Tiene una matrícula de 400 alumnos, 23 docentes y tres de personal de maestranza. "Sólo están trabajando tres maestras", señaló el vicedirector Nilo Enríquez.