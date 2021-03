Otorgarán licencia a docentes con Covid y se les nombrará un suplente

miércoles 03 de marzo de 2021 | 3:30hs.

Para prevenir posibles contagios se recomienda no asistir a la escuela con algún síntoma compatible. Foto: M. Rodríguez

Para prevenir posibles contagios se recomienda no asistir a la escuela con algún síntoma compatible. Foto: M. Rodríguez

A siete días del retorno de las clases presenciales en la provincia de Misiones se van definiendo cuestiones importantes que tienen que ver sobre cómo actuar y qué pasará si un docente resulta positivo en el ejercicio de sus actividades.

En ese sentido, aquellos que se contagien tendrán una licencia otorgada por el Consejo General de Educación (CGE) que se ampara en el artículo 43, y cada director o directora del establecimiento deberá nombrar un suplente para garantizar la continuidad de la presencialidad. El nombramiento es inmediato y es para garantizar que los chicos no pierdan días de clase. Así lo afirmó en diálogo con El Territorio, Gaspar Argüello, director del área de Salud Laboral del CGE.

Estas precisiones se dieron en el marco de una circular que sacó el CGE en la que habilitó un correo electrónico específico donde los directores de las escuelas deben informar sobre los casos positivos, sospechosos y contactos estrechos que se den dentro de las instituciones. El sitio es [email protected]

“Los docentes con covid positivo están enfermos, o sea que no pueden cumplir con la actividad presencial ni virtual, por lo tanto a esos casos les corresponde una licencia que está amparado en el artículo 43”, expresó Argüello y continuó: “Ese docente tiene que hacer reposo domiciliario y el tratamiento que se requiere. La licencia que se le otorga del artículo 43 le da al director la posibilidad de nombrar un suplente”. Este artículo está dentro de la guía de trámites en la página del CGE.

Cabe destacar que para ello, el docente debe contar con el certificado de Covid-19 positivo.

El protocolo para Misiones ya contempla un apartado en el que indica que los positivos, estrechos y sospechosos deben ser informados a las autoridades de educación y salud para evaluar qué hacer y cómo seguir en esas circunstancias.

Acciones de control

La circular especifica que se consideran contactos estrechos a todos aquellos que hayan estado en el mismo grupo o burbuja con el caso positivo o sospechoso.

Todo aquel contacto estrecho y los contactos estrechos de contactos estrechos deberán permanecer en aislamiento por quince días.

Los casos sospechosos, en tanto, serán observados clínicamente por diez días desde el contacto con el caso positivo; si presentan síntomas deberán proceder a realizarse el test y si dan negativo podrán continuar con el desarrollo de sus actividades.

“Dentro del protocolo está que en la actividad presencial las escuelas deben tener burbujas del tamaño que pueden entrar alumnos y docentes en ese espacio. Organizar eso es responsabilidad de la dirección escolar, así como también qué alumnos van a la actividad presencial y en qué horarios para evitar aglomeraciones, y cuántos a la virtual”, precisó. Asimismo, señaló que el director será el nexo epidemiológico entre la escuela, la dirección de Salud Laboral y el Ministerio de Salud de la provincia. En el protocolo tanto nacional como en el de Misiones especifica que cada institución deberá nombrar un referente covid.

“El director o directora no puede tomar ninguna actitud de cerrar una burbuja o una escuela, tiene que informar todas las características, cuántos casos, testeos, para que nosotros en Salud Laboral evaluemos cerrar o permanecer abierta. El presidente del Consejo (Alberto Galarza) va a ser el único autorizado para cerrar o no una burbuja o escuela”, aclaró.

Calendario escolar

En Misiones las clases presenciales comenzará el próximo martes 9 de marzo, aunque en un principio la fecha establecida había sido el 1, es decir, el lunes de esta semana.

Se establece un sistema dual que alterna la presencialidad con la virtualidad, aunque en algunos municipios el 100% podrá regresar.

Se establecerán turnos y diferentes horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones tanto en las instituciones como en el servicio de transporte urbano de pasajeros.

No obstante, el calendario escolar se inició el 22 de febrero con la presentación del personal en los establecimientos educativos. Entre el miércoles y el viernes pasado se realizó la Semana Federal de Educación y desde el lunes, algunos establecimientos comenzaron con un período de adaptación para sus alumnos y ensayo de protocolos.

Docentes protestaron en Leandro N. Alem

Reunidos en asamblea provincial desde las 9.30 de ayer, docentes autoconvocados provenientes de varios puntos de la provincia convergieron en el acceso sur de la ciudad Alem, a la altura del barrio Virgen del Rosario, donde decidieron como método de protesta interrumpir totalmente la circulación de la ruta nacional 14 por una hora, de 12 a 13.

La medida es en reclamo para que el gobierno provincial les garantice un salario básico inicial de 18.600 pesos y no aceptan el acuerdo paritario firmado días pasados. La asamblea de los docentes autoconvocados decidió llamar a un paro de actividades para la semana próxima coincidente con el regreso a clases.

Qué hacer ante caso positivo o sospechoso

a) Sitio para aislamiento.

Si un alumno, docente o no docente comienza con síntomas compatibles de covid se deberá aislarlo en el lugar específico de la escuela para ese fin.

b) Desinfección.

Se deberá desinfectar toda el área donde estuvo y establecer sus contactos estrechos en caso de que sea positivo en el estudio de laboratorio para la correspondiente cuarentena.

c) Los grupos.

Si un docente es contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado y da clases a diferentes grupos de chicos, éstos no serán considerados contactos estrechos y, por lo tanto, no se cerrarán esos grupos.

d) Evaluación.

Ante la aparición de dos casos relacionados temporalmente (dentro de los catorce días) en un grupo, o de tres casos relacionados temporalmente dentro de la institución aunque sea en grupos diferentes, deberá realizarse una evaluación de la situación epidemiológica para intentar identificar la posible transmisión intrainstitucional.

e) Algún síntoma, no ir.

Alumnos y docentes deben concurrir a las escuelas en óptimas condiciones de salud. Ante la presencia de algún síntoma como fiebre, tos, entre otros, y aunque no cumplan con los criterios de caso sospechoso no debe asistir para evitar al máximo el riesgo de contagios.