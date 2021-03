Se incendió una mueblería y sus dueños creen que fue intencional

miércoles 03 de marzo de 2021 | 6:03hs.

“Nos quedamos sin nada porque vivíamos de esto. Nos duele en el alma que suceda algo así”. La frase corresponde a Brian Rotela (22), quien junto a su hermano Jonathan (28), son los dueños de una conocida carpintería de más de 30 años de funcionamiento en Garupá y que durante la madrugada de ayer se redujo a cenizas y a restos de escombros a causa de un descomunal incendio.

El accionar de las llamas dejó daños totales dentro del predio de 10x10 metros donde estaba emplazado el emprendimiento de un piso, ubicado en la esquina de las calles Los Pereyra e Isla Soledad del barrio Unido de Garupá.

Ante lo sucedido, los propietarios del negocio no dudaron un segundo en apuntar a un ataque intencional como generador del siniestro.

En diálogo con este matutino, el menor de los propietarios de la carpintería sostuvo que la tristeza y el daño que le hicieron a las dos familias que dependían de la venta de muebles y aberturas es muy grande. Y que a estos sentimientos se sumó la bronca por la posibilidad de que algún malintencionado haya podido provocar el siniestro, y de esta manera acrecentó más la indignación de los afectados y de todo el vecindario.

Sobre la hipótesis de un hecho intencional el joven comentó: “La verdad que pensamos en un hecho intencional, nosotros todos los días bajamos la llave térmica de la carpintería porque siempre teníamos ese miedo en la cabeza. El lugar estaba limpio y todo ordenado. Lo que suponemos es que alguien tiró fuego, creemos que pudo haber sido una bomba molotov porque un vecino me dijo que escuchó el ruido de una botella”.

Al ser consultado por cómo tomó conocimiento del hecho, el entrevistado recordó que como vive en el mismo terreno donde funcionaba la carpintería “a eso de las 3 de la madrugada me empezaron a tirar piedras al techo para que me despierte porque yo estaba durmiendo. Me levanté y salí a mirar y cuando veo las llamas abrí la puerta de atrás y lo que primero que hice fue sacar a mi señora y a mis hijos. También saqué la garrafa porque tenía miedo que explote mi casa”.

Luego, añadió que inmediatamente avisó a personal de Bomberos que en cuestión de minutos arribaron con dos dotaciones al lugar para intentar controlar el fuego.

En medio de los intentos desesperados por rescatar parte de los insumos y los pedidos que tenían dentro del galpón, Brian sufrió una descompensación por inhalación de humo. Y por ello tuvo que ser asistido por personal médico.

En relación a las circunstancias del incendio, según comentaron fuentes consultadas, las primeras pericias en el lugar no detectaron rastros de algún tipo de cortocircuito en la instalación eléctrica. Aunque no trascendió cuál fue el motivo que provocó el incendio.

Por otro lado, desde el lado de la familia afectada indicaron que no tienen mala relación con nadie en el barrio.

Por último, Brian comentó que si bien es doloroso volver a empezar de cero, es consciente que con la ayuda de sus seres queridos y de todos aquellos que quieran colaborar en tan difícil momento en poco tiempo podrá volver a reiniciar la producción del negocio que lleva tres décadas de trabajo.

En torno al volver a empezar, allegados y vecinos a los hermanos Rotela iniciaron desde ayer una campaña para juntar fondos para los afectados.

Y dejaron el número de celular de contacto (11 38056052) para quienes quieran sumarse a la iniciativa.

En cifras

30

Es la cantidad de años que llevaba funcionando la mueblería familiar, emprendimiento gestado por el padre de Brian y de Jonathan.