La inquietudes de los alumnos ante la vuelta al aula

miércoles 03 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Foco en los adultos mayores, el funcionamiento de las guarderías, cómo hablar con los más chicos, los adolescentes quedaron muchas veces en una especie de limbo en todo este año pandémico y a días de retomar las clases, sus interrogantes, incertidumbres y demandas vuelven a resonar con fuerza.

Mientras abrazan el sistema mixto, de presencialidad y virtualidad, recuerdan que adaptarse a las clases online no fue fácil y que la mayoría tenía problemas de conectividad. Asimismo, destacan que si bien muchos docentes supieron entender las nuevas condiciones y adaptarse, a otros les faltó empatía.

Cambio de horarios, estrés por sobrecarga y no poder cumplir con todas las tareas, estar lejos de sus pares, falta de contención y fraternidad hicieron que los jóvenes vivan realmente una montaña rusa emocional.

Así lo describió por ejemplo Matías Rovira, ex presidente de la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes), en diálogo por Radioactiva.

“Al principio había como una sensación de vacaciones, después de preocuparse porque las clases no volvían y finalmente una angustia de tener que cursar mi último año en casa. Siempre se anhela llegar al último año para disfrutar con los compañeros”, recordó el joven que tras egresar de la secundaria hoy se prepara para la vida universitaria.

En diálogo con cientos de pares por su rol social en el 2020, describió que la constante fue la falta de motivación para encontrar en casa un espacio educativo similar al aula. “No encontraba motivación, sentía que necesitaba a los profes encima explicando y dando las clases, luego empezaron las clases vía Zoom y aunque no eran lo mismo, fue más llevadero”, explicó María Belén Barrios (17), que actualmente arranca el último año en el San Alberto Magno de Posadas.

“Lo que más me costó definitivamente fue mantener un ritmo de vida similar al que tenía previamente a la pandemia, levantarme temprano, estudiar, dormir en horarios normales. Gracias a las clases virtuales pude más o menos acomodar nuevamente mis horarios”, agregó Belén.

Por su parte, Abigail Xiomara Gasser, en 4º año del Instituto Línea Cuchilla de Ruiz de Montoya confesó: “Tuve dificultades de no entender diferentes materias por que se presentaba una duda y el profesor contestaba días después. Me preocupa mi educación porque hubo temas que no los entendí porque no tenía la obligación de estudiar”. A su vez dijo que la tarea muchas veces era copiar y pegar un texto cuando antes sí o sí había que prestar atención al docente.

Es que los chicos coinciden en que cada docente fue distinto. “Hubo algunos profesores que trabajaron más, fuera de horario incluso y otros más estrictos que no se daban cuenta de la desmotivación. Algunos se adaptaron bien y otro no tanto”, refirió Matías, referente juvenil con mandato cumplido que además criticó que la vuelta a clases esté más enfocada en la política que en darle calidad al alumno. En esa línea, Belén coincidió en que de estar a cargo, sumaría cursos y talleres para que los docentes puedan manejar con soltura las herramientas digitales.

Por otro lado, en cuanto a respetar la opinión de los alumnos, Lucía Márquez (17), en 5º año del Instituto Hindenburg de Eldorado, destacó que su escuela enviara una encuesta en la que los alumnos participaron respondiendo preguntas para saber en qué podía mejorar este año el ciclo lectivo, recomendaciones, qué estuvo bien o mal de los profesores y qué hizo falta.

Desconectados

Una constante se repite desde el inicio de las clases en la virtualidad: la falta de conectividad de miles de chicos.

“La problemática de los escasos accesos es una de las más frecuentes, dado a que no todos tenemos acceso a buenos dispositivos”, entendió Nicolás Schumacher del 4º A del Instituto Canossiano Nuestra Señora de la Salud de Jardín América. En total sintonía, Luana Abigail Vázquez, que cursa el mismo año en la misma escuela jardinense, alegó: “Es una problemática muy frecuente que atravesamos, hoy es algo necesario y más ahora con pandemia para la construcción de nuestros aprendizajes”.

Entendiendo el desfasaje que se da en el aula virtual Micaela Scheroki -estudiante de la Epet 10, de Puerto Rico- ahondó: “La falta de conectividad y dispositivos provoca la desigualdad de educación y también que varios chicos hayan dejado de estudiar. Cada vez hay un desinterés mayor en la educación, no nos brindan las herramientas necesarias para tener una educación adecuada”. Actual integrante de la comisión directiva de Jupes profundizó que “sinceramente siento que el 2020 fue un año perdido para la educación, trabajar de forma virtual nos sacó de nuestra normalidad y tuvimos que adaptarnos para aprender de otra manera, siendo que tal vez no teníamos todas la herramientas para afrontar ese cambio. Eso nos da una inseguridad al no saber si estamos verdaderamente formados con todos los contenidos para ingresar a la universidad”.

Más lejos, en la dificultad

Si la dificultad se presentó para todos los alumnos casi por igual, para quienes tienen algún problema físico, el trabajo fue mucho más arduo.

Lucas Jonás Méndez tiene 19 años, es el mayor de dos hijos de Noelia Méndez, quien trabaja cuidando enfermos. Lucas asistirá a 5º en la Escuela de Comercio 19 de Eldorado pero tuvo una mayor dificultad al afrontar el aula virtual. El alumno sufre de problemas en el habla, es tartamudo, lo que le llevó a tener una mayor dificultad a la hora de expresarse en el ámbito escolar. La patología, sin embargo no impidió que Lucas llegara al último año de secundaria con un único acceso a internet desde un celular.

En diálogo con El Territorio el joven contó que el 2020 fue bastante complicado porque se quedó sin trabajos en grupo y todo fue de manera individual, además “los grupos de las materias eran manejados por alumnas que a veces no te añadían a los grupos de WhatsApp, a mí por ejemplo me añadieron a fin de año recién, nadie te decía o indicaba si estabas o no en algún grupo”, postuló sobre la desidia que vivió en carne propia.

“El problema no era hacer los trabajos, sino que se complicaba porque nos enviaban un PDF de 40, 50, 60 páginas y al no haber una explicación se me hizo más difícil”, detalló el joven que sumó que su hermana que también pasó a 5º “muchas veces lloró cuando no entendía algún trabajo”.

Lucas y su hermana compartían una netbook a la que le falla el teclado. “La computadora no sirve para leer los PDF, porque al ser tan largos te hace doler mucho los ojos”. La única materia que tuvieron clases de classroom durante dos meses fue en la materia de economía. “Yo tuve la suerte de ir al mismo gimnasio del profesor y ahí bueno le preguntaba acerca de la materia, mediante eso aprobé, el resto de mis compañeros muchos no aprobaron”, explicó.

Cuando repitió un año Lucas hizo el Programa Educativo de Reingreso PER para luego integrarse al ciclo común escolar, “me quedó pendiente física, matemática, y psicología que el año pasado consulté qué tenía que hacer y no tuve una buena respuesta. En realidad no sé qué debo hacer, así que la dejaré pendiente para julio”, explicó sobre los obstáculos extra a las que se enfrenta.

“No es que no sepa estudiar pero no es lo mismo leer un PDF que recibir la explicación del profesor, si me explican yo entiendo”, insistió y relató que en otras ocasiones enviaban el trabajo y por alguna falla técnica llegaba tarde o no llegaba y corría una baja en la nota por la demora. Además, Lucas también recordó que en varias oportunidades recibió un trato discriminatorio en el ámbito escolar, “hay algunos profesores muy buenos pero otros... en tercero tenía una que me decía Lululucas como burlándose”, contó el alumno que al finalizar la secundaria busca probar suerte ingresando a gendarmería nacional.

Intereses juveniles y ESI

Tener presente sus intereses, opiniones y valor como persona son algunos ejes que los adolescentes piden a los adultos cada vez que tienen la voz. En este sentido, la educación sexual integral ESI sigue siendo una asignatura pendiente que los deja expuestos e inseguros. “La educación sexual integral siempre es un tema que todos los adolescentes piden que se trate en las escuelas, pero aún es un tema que no todos lo tratan con la importancia que tiene. Hay chicos a los que jamás le hablaron”, graficó Micaela Scheroki de Puerto Rico.

Pablo Bernie, oriundo de Jardín América y actual estudiante de abogacía en Posadas cursó con relativa normalidad sus clases online, pero hizo hincapié en que la primaria y la secundaria son etapas clave para el aprendizaje y por ende la educación sexual “debe ser una temática que se debe agregar no solo en lo cultural, económico sino también en todas las facetas de la vida”.

Belén Barrios sumó que “siempre pensé que es muy importante crear conciencia sobre la educación sexual desde niños. No para inculcarles el deseo de iniciar su vida sexual temprano sino para tengan en cuenta todos los riesgos que corren si no se cuidan correctamente”. Y agregó: “Creo que una charla de media hora por año no es suficiente para brindar toda la información necesaria. Además también está la parte psicológica, en la cual se debería también hablar sobre el consentimiento en todo momento y así evitar posibles violaciones, violencia o traumas de por vida”.

Según reveló Matías Rovira y se deduce en la mayoría de los casos, el caudal de información que los chicos reciben provienen de charlas con familiares, habladurías con pares e internet. En su caso detalló que la ESI dentro del aula “fue casi inexistente”.

Por eso, es que Nicolás Schumacher de Jardín destacó que la formación en esta materia “es uno de los factores determinantes en la sociedad de los adolescentes ya que influye en un crecimiento sano de la persona como tal, por lo que sería muy bueno que, aparte de la familia simplemente, se aplique en la parte pedagógica”.

Como corolario y en esta misma línea, Luana Vázquez estimó que “es una materia indispensable para todos los niveles de la escuela, para por ejemplo la prevención de la violencia y como no todos se animan a preguntar, creo que esto ayuda a dejar de lado los estereotipos y valorar a la persona como es”.

“Las materias donde nos involucran, donde se tiene presente nuestras inquietudes y donde no solo es responder cuestionarios sin sentido son las que nos quedan grabadas y no desaparecen luego de los exámenes”, concluyó sobre lo formativo de estos años y la importancia de hacer valer su voz.



Más necesidad menos recursos

Los presupuestos de educación no se ajustan proporcional- mente a los retos que trajo el Covid. Aunque aumentan las necesidades de financiación, dos tercios de los países de ingresos bajos y medios-bajos recortaron sus presupuestos de educación pública desde el inicio de la pandemia’, según el nuevo informe del Banco Mundial y la Unesco, Education Finance Watch (EFW). “Estamos en un momento crítico en el que los países deben recuperar las pérdidas de aprendizaje generadas por la pandemia, invertir en educación paliativa y aprovechar esta oportunidad para construir sistemas más eficaces, equitativos y resistentes. La crisis de la pobreza del aprendizaje que existía antes del Covid-19 ,se está agravando aún más, y nos preocupa también la desigualdad de su impacto”, alegó Mamta Murthi, vicepresidenta de Desarrollo Humano del Banco Mundial.



En cifras

400

mil estudiantes se estima tiene Misiones, según datos oficiales en base a registros del 2020.