Una tercera mujer acusó al gobernador de Nueva York

miércoles 03 de marzo de 2021 | 6:02hs.

En sólo unos meses y en coincidencia con el cambio de gobierno en la Casa Blanca, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pasó de ser la contracara predilecta de los demócratas frente al entonces presidente Donald Trump en la gestión de la pandemia y un posible futuro presidenciable, a un dirigente jaqueado en su estado por acusaciones de maquillar las muertes por el brote y tres denuncias de acoso sexual.

Una tercera mujer acusó el lunes al gobernador de Nueva York de acoso sexual, horas después de que el otrora poderoso demócrata habilitara formalmente la investigación de dos denuncias similares por parte de dos ex empleadas.

Anna Ruch, de 33 años, que a diferencia de las anteriores denunciantes nunca fue su colaboradora, relató al diario The New York Times que Cuomo le preguntó, en una boda en 2019, si podía besarla.

El nuevo testimonio complica aún más las cosas para el gobernador de 63 años, blanco de críticas, incluso desde su propio partido, tras constituirse temporalmente una estrella nacional por su manejo de la pandemia en 2020.

La denuncia pública de Ruch se suma a la de de Charlotte Bennett, una ex colaboradora de Cuomo que dijo que este la había acosado sexualmente el año pasado, y la de Lindsey Boylan, una ex asesora que describió un contacto físico no deseado por parte del gobernador.