Posadas: buscan concientizar el cuidado de adultos mayores

martes 02 de marzo de 2021 | 22:45hs.

Con el acompañamiento de varios vecinos, Juana Medina, presidente de la comisión vecinal del barrio Hospital, en Itaembé Miní, lleva adelanta una campaña de concientización para cuidar y no abandonar a los adultos mayores.

La cruzada nació hace unos diez días, luego de que Medina, ayudará a un abuelo en situación de calle, con heridas de distintas consideraciones.

“Le pedimos a las familias que no abandonen a los abuelos, ellos necesitan de nosotros”, expresó Juana Medina en diálogo con El Territorio.

En los últimos días, fueron dos los abuelos quienes fueron ayudados por la presidente del barrio quien contó con la ayuda de la Subsecretaría del Adulto Mayor de la ciudad de Posadas.

“Juan Carlos se encontraba durmiendo en cercanías del cajero de Itaembé Miní, se encontraba en situación de calle hacía mucho tiempo. Con ayuda de la Subsecretaria se le brindo alimentación, un lugar de aseo y fue atendido por personal de salud”, explicó Juana, quien añadió que el hombre ahora se encuentra en el Hogar, ubicado dentro del Hospital Baliña de Posadas.

“Tiene una mejor calidad de vida, alimentación diaria, un lugar donde dormir tranquilo y eso nos llena de satisfacción”, indicó la mujer.

Otro de los casos se dio con un hombre que también estaba en situación de calle y fue ayudado por una vecina de la zona.

Fue asistido y con ayuda de los vecinos se le está construyendo una vivienda y le hicieron los trámites para la realización del DNI.

“Este señor también no estaba en situación de calle, la vecina Mónica F. fue la primera que lo ayudo y luego nosotros ayudamos para que el señor tenga una mejor calidad de vida”, indicó.

“Lo que queremos en concientizar a las familias que no abandonen a sus abuelos, que no se limiten a pedir ayuda si las necesitan, siempre hay una solución. No los dejemos solos ellos necesitan de todos”, finalizó Juana.