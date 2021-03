Gustavo Lombardi: la sobrevaloración del fútbol y cómo cambiar la cabeza de los jugadores

martes 02 de marzo de 2021 | 16:29hs.

Tras su retiro del fútbol profesional, Gustavo Lombardi empezó a sacar a la luz una cualidad que no podía explotarla ciento por ciento con anterioridad. Con 27 años, tras ponerle punto final a su participación en los estadios, reflexionó y luego de un puñado de años supo conjugar su pasión por el análisis y la nueva puerta que le abrió el deporte. Así, sacó a relucir su buena pluma allá por el 2005 en la revista Un Caño. Fue el punto de inflexión: ganó protagonismo en su nueva faceta hasta convertirse en este presente en uno de los mejores analistas de la redonda.

“Miraba poco fútbol cuando jugaba y me arrepiento un poco de eso, porque cuando más entiendas el juego, más provecho podés sacar de tu performance, de cómo pensar un partido. El fútbol es muy intuitivo pero también tiene mucho de estrategia, de preparación”, analizó Lombardi, quien agregó que “siempre me gustó escribir, pero no relacionado al deporte y cuando dejé de jugar, bueno, se juntaron las dos cosas”.

Sobre el momento de este deporte, consideró que “como toda moda, o tendencia de época, cuando aparece algo se exagera demasiado y cubre todo y después hay un tiempo donde naturalmente se va equilibrando”. En ese sentido evaluó que “posiblemente estemos entrando en una época de equilibrio, de hace unos años apareció fuertemente todo lo que tiene que ver con la tecnología basada al deporte, basada a la estrategia, mucha información. En un momento hubo una saturación de información sobre el fútbol, estaba sobreanalizado del lado nuestro, sobrepensado del lado de los entrenadores y se perdió el hecho de jugar a la pelota”. Apuntó que “está buenísimo tener muchas herramientas pero nunca tenemos que perder de vista la esencia del juego”.

Cree que el fútbol “se ha equilibrado por eso”, aunque “la buena técnica sigue marcando” y si bien se siguen imponiendo los “habilidosos”, hoy no le alcanza porque “el que está bien físicamente lo va a anular. Hoy un Neymar, Messi, Mbappé, están muy bien físicamente”.

Acerca de liga local subrayó que “vemos la conjunción de dos inconvenientes, el que vive todo el mundo, acomodarse a una época complicada; desde lo económico nuestro país sufre una crisis económica profundizada por la pandemia. Significa que los equipos pierden independencia de decisión, tienen que vender jugadores, no pueden incorporar lo que necesitan, no pueden darle las herramientas a las inferiores, a su cuerpo técnico”, y puso el foco sobre “cierta desorganización que arrastra desde hace diez años la Asociación del Fútbol Argentino”. Destacó que “hay un intento de ordenar las cosas, por ejemplo las selecciones juveniles, pero todavía falta mucho”. A pesar de esa lectura pronosticó que “en algún momento va a volver, porque tenemos la materia prima. Es un poco la analogía que tenemos con nuestro país”.

Acerca de los equipos grandes, reseñó que “tanto River como Boca están en etapa de transición, entiendo que River está en una base más sólida por Gallardo… el DT demostró ser un formador, que lidera la idea futbolística. Boca lo mismo pero por otra cuestiones, más convulsionado, con muchos inconvenientes internos… uno cuando lo mira desde afuera no lo entiende tan bien, a veces parece autodestruirse”.

Luego, agregó que Racing, San Lorenzo e Independiente, con cambios de entrenadores, van en la búsqueda… “hoy por hoy veo mejor que a todos a San Lorenzo, conformó un buen plantel, con un gran entrenador que tiene las ideas claras, Racing también, perdió algunos jugadores, y el más complicado es Independiente, lleva mucho tiempo a la deriva, con problemas institucionales y problemas económicos”.

A nivel internacional, posicionó al fútbol inglés “por encima de todos, no me gustan todos los partidos pero allí está el máximo nivel…” Agregó que me gusta verlo al Bayern (Munich) “como idea, concepto de fútbol, con identidad, porque si bien mejoraron con lo que incorporaron de afuera no pierden la esencia” y completó: “Es como que uno mira más equipos, entrenadores, jugadores. Y a mí me atrae eso, cuando miro por gusto y no por trabajo… hoy verlo a (Erilng) Haaland –delantero del Borussia Dortmund- es atractivo”.

Momento para el 10

Lombardi también detuvo su mirada en el presente de Lionel Messi: “Lo veo en un momento fundamental, en el final de su carrera, teniendo que tomar una decisión que muchos la toman antes, ver qué hace”, analizó.

Evaluó que “si toma la decisión de irse, acertar. Qué liga, equipo, entrenador… pero fundamentalmente qué piensa su cabeza. Él lo dejó entrever que hasta hace poco el fútbol era todo para él, hoy creo que no y con lógica. Pone a su familia muy adelante en cada decisión”. Por ello, los próximos años “depende de él, qué ansias tiene, si está con ganas de seguir compitiendo en el máximo nivel. Tengo la esperanza de que el próximo mundial sea su último gran objetivo y después sí, trate de disfrutar el fútbol”. Y sobre su etapa en Barcelona cerró: “Lo veo pleno pero no en el mejor lugar”.

Por otro lado, destacó su rol en la selección, donde “como nunca lo veo tan líder, tan cómodo. Siempre fue líder un poco por obligación, ahora ha quedado él y asumió ese lugar”. Desmenuzó que “los chicos que llegaron lo ayudan mucho, es interesante, lo veneran” pero advirtió que “no quedan eclipsados, si no hay que pasarle la pelota no se la pasan, entre comillas ‘le faltan el respeto’ haciendo su camino. La combinación es interesante”.

Puntualmente sobre el nivel de la selección argentina, (que en marzo se mide con Uruguay y Brasil por Eliminatorias) vio con buenos ojos que esos duelos sirvan para “saber dónde estamos parados”. Confió que en principio fue una “sorpresa” lo de Scaloni, aunque “volvió a encaminar a la selección”. De todos modos avisó que como en todo trabajo, “uno puede tener conocimiento pero la experiencia es importante”. Valoró que “Scaloni nos sacó del pozo” porque “no era fácil el momento, pero estamos lejos de las otras selecciones”.

También se tomó unos minutos para reflexionar sobre la muerte del futbolista uruguayo Santiago García, ocasión en que explicó que “para este tipo de temas tan extremos hay que tratarlo desde la base”.

“Solucionar un problema cuando está maduro es muy complejo. Hay que cambiar la forma de pensar del jugador de fútbol, hay que hacerlo desde chicos para que en las inferiores crezcan con ese cambio” y tienen que haber buenos profesionales para que puedan expresar sus miedos “de manera natural”, profundizó.

“En el fútbol hay temor a mostrar lo que uno siente, porque tienen miedo a que digan que no estás preparado para jugar al fútbol”, evaluó. “La única diferencia que hay en el fútbol respecto de otros trabajos es la exposición y eso profundiza un problema que ya tenías”, concluyó.