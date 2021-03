La Escuela de Comercio N° 19 de Eldorado comenzará el ciclo lectivo 2021 desde la virtualidad

martes 02 de marzo de 2021 | 10:53hs.

Desde la dirección de la Escuela de Comercio N° 19 de Eldorado se llegó a la decisión de no regresar a las aulas el 9 de marzo y continuarán con la virtualidad. Los alumnos de primer año comenzarían con las clases presenciales a partir del 15 de marzo.

La docente Tomasa González, directora de la institución, expresó desde un primer momento sostuvo, “ la situación no es fácil, aún estamos organizándonos, sin contar que consideramos que atravesamos un momento más difícil que el año pasado cuando no teníamos casos, no había circulación comunitaria como ahora. Nuestra responsabilidad es para con los docentes, el alumnado, las familias, no se puede improvisar sobre la marcha hablamos de vidas, no se nos pueden escapar detalles".

"Cuando mantuvimos la reunión con los docentes llegamos a la conclusión que tenemos mínimo el 60 % de los docentes debemos estar vacunados para pensar en la presencialidad. Durante esta semana estaremos en comunicación con los padres y el 15 de marzo tendremos a los de primer año para nuestra prueba piloto. Por otra parte consideramos que a partir del 30 de abril podríamos volver a la semi-presencialidad".

En otro ámbito escolar González recordó que se encuentran abiertas las inscripciones para la Tecnicatura Superior en PyMES. Los interesados se pueden anotar de manera virtual o acercarse a la institución a la mañana, a partir de las 8, o por la tarde desde las 19.