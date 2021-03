Menor corría picada sin casco, despistó y está grave

martes 02 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Por estas horas, un adolescente de 16 años se debate entre la vida y la muerte tras protagonizar un siniestro vial sobre la ruta Costera 2, en la localidad de Panambí, circunstancia en la que habría estado corriendo una picada en moto y no llevaba puesto el casco de seguridad, según testigos.



El hecho se registró el último domingo, alrededor de las 6, a la altura del Mirador de la citada arteria provincial, un lugar donde los fines de semana se reúnen centenares de jóvenes de la zona.



La víctima fue identificada como Kevin A. (16), quien sufrió un traumatismo de cráneo grave y, anoche permanecía en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.



En tanto, vecinos de Panambí alertaron sobre el descontrol que reina en la zona, lo que pone en serio riesgo la integridad de los motociclistas y de terceros.



“Todos los fines de semana se juntan y hacen picadas. Toman y salen a hacer locuras. Andan acostados o parados arriba de las motos. Corren picadas sin cascos y se cruzan frente a los autos, como buscando la muerte”, reflexionó un agricultor.



En diálogo con El Territorio, reclamó la necesidad de que “la Policía haga controles de prevención porque así es tierra de nadie. Un peligro para todos. Ya murieron varios chicos, pero las autoridades no controlan nada”.



Precisamente, también en Panambí, a mediados de julio del año pasado un triple choque de motos se cobró las vidas de Martín Lehmann (19) y Sandro Rodríguez (16).



Con relación al siniestro del último domingo, por redes sociales trascendieron videos de los instantes posteriores, con la víctima muy malherido en el medio de la ruta.



Se observa que no tenía casco, mientras un amigo levanta su moto y otros motociclistas abandonan el lugar a toda velocidad. También trascendió una grabación donde se observa a jóvenes realizando picadas y maniobras peligrosas.



Para graficar la situación, un vecino del lugar utilizó el término “manada”, puesto que los motociclistas suelen transitar en grupos y ocupan gran parte del asfalto, lo que afecta el normal tránsito de otros vehículos. Además, reclamaron la necesidad de acentuar los controles por parte de la Policía, sobre todo los fines de semana, ocasión en que se acentúa este tipo de prácticas ilegales.



“Corren picadas, hacen piruetas y manejan acostados. No les importan sus vidas ni la de nadie, porque se cruzan y frenan de golpe a alta velocidad. Muchas veces los autos que vienen atrás tienen que maniobrar para no chocar a las motos que están haciendo piruetas raras”, alertó.



Al respecto, mencionó que es habitual observar a motociclistas conduciendo literalmente acostados sobre el asiento y el tanque.



“Para ellos es una hazaña manejar acostados, como que no ven el riesgo que significa. Lo mismo que las picadas. Aparte hay apuestas, toman alcohol y muchas veces molestan a otros conductores. Hace unos días un señor que manejaba una camioneta les tocó bocina, le hicieron frenar y le amenazaron. Es un descontrol”, lamentaron.