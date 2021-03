martes 02 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Un nuevo reconocimiento a su trabajo recibió el entrenador Nicolás Dasso al ser convocado como ‘team leader’ o jefe de equipo de la selección argentina que competirá a fines de junio en el Mundial de Optimist, a realizarse en el Lago de Garda, al norte de Italia.



“Es una alegría enorme ser parte de la selección. Todas la veces que me llaman para ser parte del equipo y estar en esos campeonatos, es increíble y emocionante. Llevar la bandera argentina al hombro es buenísimo”, señaló contento el misionero, formador de grandes veleristas y apasionado por esta actividad.



Sobre si ya intuía que podía ser convocado o fue una sorpresa, Dasso compartió que “sabía que estaba en la lista y era uno de los posibles candidatos. Ya me habían preguntado si estaba disponible para la fecha de Mundial y le dije que ‘si,claro’”, dijo entre risas.



Y ayer le avisaron formalmente “que me habían designado, todos votaron por mí como team leader”.



Justamente el entrenador de la Tierra Colorada había sido uno de los propulsores de sumar la figura de jefe de equipo a los seleccionados. “Hace rato estaba peleando por eso, para que vayan dos entrenadores y uno sea un team leader y se dio”.



Por estos días, el equipo que se armó tras la Semana Internacional del Yachting, en Mar del Plata, en febrero, ya está entrenando en Bariloche, con vistas a este Mundial. En tanto, Dasso adelantó que “tenemos una idea de ver si los traemos a los chicos a entrenar en el lago Yacyretá que también, como en Bariloche, es similar a donde vamos a correr. Sería en la previa al viaje”.



El jefe de equipo es un ‘todo terreno’ en el cargo. “Hace hace de todo un poco, es organizar el equipo dentro del campeonato, el tema de inscripciones, que no falte nada, pautas de organización y trabajos junto con el entrenador, todo el tiempo en base a los objetivos que planeamos”, explicó Dasso.



Una Mundial más al currículum

Además, será su segundo Mundial. Ya en el 2019, el posadeño fue entrenador en el torneo de Antigua y Barbuda, al que fue también con la destacada timonel Victoria “Charata” Mackinnon; y ese mismo año Dasso también ‘timoneó’ el equipo del Sudamericano en Chile, entre otros importantes certámenes.



“Desde el 2016 que estoy trabajando con la selección. Me han llamado todos los años y este pensé que ya no me iban a llamar porque no pudimos ir al selectivo en febrero en Mar del Plata, pero me tuvieron en cuenta y me pone muy contento”, finalizó el nuevo ‘jefe’ de los Optimist.