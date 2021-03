Lange y su posición naturista: “No me quiero vacunar”

martes 02 de marzo de 2021 | 6:01hs.

El campeón olímpico argentino Santiago Lange, quien se prepara para los Juegos Tokio 2020, expresó ayer su deseo de evitar la vacuna contra el coronavirus, basado en su postura naturista de no consumir medicamentos.



De todos modos, el regatista de 59 años, paciente oncológico, se mostró predispuesto a la aplicación de la dosis, algo que definirá en conversación con su equipo y su compañera de navegación Cecilia Carranza Saroli.



“No me quiero vacunar, es una posición basada en un sentimiento, no en algo científico. Dicho esto: lo lógico es que me vacune porque no voy a apostar cinco años de mi vida a agarrarme este bicho de porquería una semana antes de los Juegos y no poder competir”, explicó en una entrevista con Télam.