Las vacunas y su aplicación de acuerdo al grupo etario

martes 02 de marzo de 2021 | 6:05hs.

No todas las vacunas tienen eficacia garantizada en todas las edades. Justamente, esa vara influye en la definición de los grupos etareos y sus etapas. No es caprichoso. Esa diferencia entre las vacunas, sumado a las demoras en el suministro por parte de los proveedores, deriva en un sistema escalonado y gradual.



El ejemplo más concreto es la vacuna china, Sinopharm. El país recibió un millón de dosis, pero no fueron destinadas a los adultos mayores, pese a que todavía no se terminó de inmuizar a esa población. En sus recomendaciones técnicas, el Ministerio de Salud de la Nación establece que la eficasia de la vacuna china está comprobada en personas de entre 18 y 59 años.Asimismo, detalla “los resultados preliminares del ensayo clínico de Fase III mostraron que después de catorce días de vacunación con un esquema de dos dosis la eficacia contra la Covid-19 fue del 79,34%””.



Por su parte, la vacuna Sputnik V tiene un conjunto de características únicas que la convierten en una de las vacunas más competitivas del mundo.



El pasado 14 de diciembre el Centro Gamaleya y RDIF anunciaron los resultados del análisis de los datos del tercer y último punto de control de los ensayos de Fase III, publicados en la revista científica The Lancet.



La efectividad de la vacuna Sputnik V fue del 91,4%, dato que se confirmó en cada uno de los tres puntos de control de los ensayos clínicos. Asimismo, la eficacia contra casos graves de infección por coronavirus fue del 100%. Teniendo en cuenta esa argumentación científica, es comprensible que Misiones espere la llegada de la vacuna rusa para los adultos mayores.



La Covishield, en tanto, tiene un 76% de efectividad. Y fue recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los mayores de 65 años -a pesar de que en los ensayos clínicos hubo poca participación de los mayores de 65-, y se prevé efectiva para prevenir los casos graves de la enfermedad causada por las variantes del coronavirus como la identificada en Sudáfrica.



El 29 de diciembre de 2020 Argentina inició la campaña de vacunación. Hasta ayer según el Monitor Público de Vacunación, el país tenía 1.099.984 de dosis aplicadas, 801.714 personas con la primera dosis y 298.270 con las dos dosis. Ya se distribuyeron 1.738.910 dosis a diferentes distritos del país, de las cuales Misiones recibió 35.900 -no figuran las 13.500 de la vacuna Sinopharm- .



Y se vacunaron en la provincia 19078 personas con la primera dosis y 5201 con dos dosis. En total, hay 24.279 dosis aplicadas.

Las que se usan en Argentina

SPUTNIK V

Presentación actual en Argentina



Frasco ampolla multidosis (5 dosis de vacunas en 3mil)

Ampollas monodosis (1 dosis de vacuna de 0,5 ml. Cajas individuales de 5 ampollas.



Conservación

-18ºC o menor



Recomendaciones luego de abierto el vial.

Aplicar el contenido dentro de las 2 horas posteriores su descongestión



Números de dosis

2 (dos):

1ª dosis: Componente 1 (rAd26-S)



2da. dosis:

Componente 2 (rAd5-S)



Volúmen de cada dosis: 0,5 ml.



Intervalo mínimo entre dosis: 21 días.

COVISHIELD

Presentación actual en Argentina



Vial multidosis

(10 dosis de

vacuna en 5 mL)

Cajas de 50

viales.



Conservación

+2 a 8ºC

NO congelar



Recomendaciones luego de abierto el vial.

Aplicar el

contenido

dentro de las 6

horas de abierto

el vial.



Números de dosis

2 (dos):

(se emplea

el mismo

producto para

la 1º y 2º dosis)



Volúmen de cada dosis: 0,5 ml.



Intervalo mínimo entre dosis: 4 a 12 semanas

SINOPHARM

Presentación actual en Argentina



Viales monodosis

(1 dosis de

vacuna en 0,5 mL)

Cajas de 1 o 3

viales.



Conservación

+2 a 8ºC

NO congelar



Recomendaciones luego de abierto el vial.

Aplicar el

contenido de

forma inmediata

una vez abierto

el vial.



Números de dosis

2 (dos):

(se emplea el

mismo producto

para la 1º y 2º

dosis)



Volúmen de cada dosis: 0,5 ml.



Intervalo mínimo entre dosis: 21 a 28 días (3 a 4 semanas)