En medio de lesiones, Boca prepara su estreno copero

martes 02 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Miguel Russo, entrenador de Boca, prepara el equipo para enfrentar al modesto Claypole, de la Primera C, por la Copa Argentina, con la mente puesta en las lesiones de Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz, la ausencia de Carlos Tevez y la falta de una línea de juego.



El encuentro ante el recién ascendido Claypole se disputará mañana en el estadio de Lanús, desde las 21, y seguramente Russo pondrá varios suplentes mezclados con algunos titulares.



En ese equipo podrían estar Leonardo Jara y Emmanuel Mas, quienes muchos suponían que no iban a jugar más porque sus contratos vencen el 30 de junio de este año, pero sin embargo siguen en la consideración del entrenador.



A la preocupación del técnico por el mal juego de su equipo el domingo, en el empate 1-1 ante Sarmiento en la Bombonera por la tercera fecha de la Copa de la Liga, hay que agregarle la dura lesión que sufrió Salvio, la ausencia de Izquierdoz por un mínimo de dos semanas, y que Tevez no haya regresado aún a las prácticas tras el fallecimiento de su padre.



Ayer, Toto Salvio se realizó estudios que confirmaron que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y será baja al menos por seis meses, por lo que se perderá el resto de la Copa Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Boca emitió ayer un parte médico oficial en el que también informó que el defensor Izquierdoz presenta una lesión condral en la unión esterno-costal.



Salvio, de 30 años, fue titular ante Sarmiento (1-1) pero resultó reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo con evidentes gestos de dolor.



El futbolista surgido en Lanús se lesionó en un mal movimiento de la pierna de apoyo cuando intentó dar un pase a su compañero Edwin Cardona, en un ataque de su equipo que condujo en campo rival.



Sin fecha de operación programada todavía, Salvio afronta una lesión de similares características por tercera vez en su carrera, ya que fue intervenido en la rodilla derecha en dos ocasiones (2013 y 2015) cuando era jugador de Benfica de Portugal.



El plazo de rehabilitación, si bien no fue informado por el club, no será menor a un semestre, por lo que Boca perderá un valor importante de su plantel para la competencia local y el inicio de la Libertadores.



Boca podrá incorporar un jugador en lugar del atacante y tiene diez días para hacerlo, que se cuentan desde que presente la documentación médica en la AFA.



La idea del consejo de fútbol que dirige Juan Román Riquelme es ver qué hay en el mercado argentino, ya que en este caso se puede incorporar cualquier futbolista aunque haya firmado planilla en algunos de los tres partidos de la Copa de la Liga Profesional.



En el caso de Izquierdoz, tendrá por lo menos para dos semanas y no estará disponible para el debut en la Copa Argentina, ni para el encuentro ante Vélez el domingo próximo. El cuerpo médico trabajará contra reloj, aunque lo ven difícil, que el “Cali” pueda llegar ante River, en el superclásico a disputarse en la Bombonera el próximo 14 de marzo.



Tevez, sigue ausente

En cuanto a Tevez, ayer tampoco fue a entrenarse al predio de Ezeiza. El “Apache” sigue con permiso tras el fallecimiento de su padre.



Más allá de que Russo extraña su presencia en la cancha, tanto en el cuerpo técnico como en la secretaría de fútbol están tranquilos con la situación y piensan que el capitán e ídolo xeneize tiene que tomarse su tiempo y de él depende cuando quiera volver.



Allegados a Tevez dijeron a Télam que el jugador ya regresó de su estadía en el campo que tiene en la localidad bonaerense de Maipú, y que sigue pensando en su futuro aunque por ahora no pasa por su cabeza el dejar la actividad deportiva.