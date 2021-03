“El consumo va a crecer por más empleo y mejores salarios”

martes 02 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el consumo crecerá este año por más empleo y mejores salarios, al tiempo que detalló el trabajo que se lleva adelante para alinear las expectativas de inflación.



“El consumo va a crecer por dos vías, con aumento del empleo, que ya estamos viendo, y de los salarios reales”, afirmó Kulfas en una entrevista.



Sostuvo que “por eso es fundamental esto del acuerdo y la confluencia de precios y salarios. Estamos confiados en la recuperación del empleo, con industria y construcción traccionando, y otros rubros como economía del conocimiento y software”.



“Hay algunos datos positivos, como el alza de consumo en supermercados que dio Indec, en plena pandemia. Es poco, pero esperamos más”, aseguró Kulfas.



En este contexto, se refirió a la mesa de precios y salarios con el sector de alimentos que se realizó la semana pasada y señaló que “lo que estamos coordinando ahora es un esquema que permita que la inflación se acomode a las pautas macroeconómicas del Presupuesto”.



“En 2020 los alimentos de góndola subieron 23,5%, pero los frescos subieron por encima, un 58%, y eso se vio en la segunda mitad del año debido a un aumento fuerte de materias primas internacionales. Se conversó, entonces, de converger y que los insumos puedan aumentar a un ritmo menor que los bienes finales”, agregó el ministro.



Acerca de los productos frescos dijo que “en carnes, comenzamos con el programa de precios más baratos, que tiene buen resultado. Estamos trabajando sobre la oferta, a cargo del ministro (de Agricultura, Luis) Basterra, en frutas y verduras, trigo y maíz”.



Sostuvo que el objetivo es “aumentar la oferta productiva y diversificar con pequeños productores y proyectos de inversión a tasas más accesibles”.



Kulfas señaló que “estas mesas son una ayuda, la inflación es un fenómeno de muchas causas. Argentina ya intentó con diferentes planes y fracasó. El más cercano, con (el ex presidente Mauricio) Macri, que dijo que la inflación era lo más fácil de resolver”.



Sobre la incidencia del dólar en los costos de producción, dijo que “el dólar ha seguido la inflación, en 2020, pudimos bajar 20 puntos la inflación sin atrasar el tipo de cambio. Subió 38% el dólar y 36% los precios. Este año esperamos un 29% (los precios) y el dólar un 25%, esa es la idea que el ministro (de Economía Martín) Guzmán dejó plasmada en el Presupuesto”.



Sobre los salarios afirmó que “nuestra pauta es que le ganen a la inflación, venimos de varios años en los que se perdió poder adquisitivo. Lo que vemos ahora es que se está iniciando una etapa de recuperación”.



Consultado sobre los controles que realiza la Secretaría de Comercio Interior, indicó que “en 2020 no hubo casos de desabastecimiento, pero en enero de este año se detectaron faltantes importantes”.



Detalló que “Comercio lo detectó y abrió un esquema administrativo: primero comprobó que no era responsabilidad de los supermercados, y luego detectó que había una reducción importante de producción y entregas”.



“Acá el Gobierno actuó y las empresas tienen todo el derecho de presentar su descargo y lo han presentado. No son bravuconadas ni aprietes, es aplicar la ley. Ya hay empresas que enviaron el descargo ”, cerró el ministro.