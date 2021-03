La petrolera YPF formalizó el cierre del canje de deuda

martes 02 de marzo de 2021 | 6:02hs.

La petrolera YPF comunicó ayer al mercado los resultados finales de la Oferta de Canje relacionada con las obligaciones negociables clase XLVII con vencimiento en 2021, con la única novedad que se sumaron U$S 570.000 a ese bono corto en la presentación tardía de acreedores.



YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares, tal como se había informado en el cierre del 10 de febrero.



La fecha límite de participación tardía de las Obligaciones Negociables 2021 existentes -que venció a las 23.59 del jueves pasado-, la compañía procedió ayer a dar a conocer al mercado el cierre formal del proceso de canje iniciado el 7 de enero.



De esta forma la petrolera no sólo despejó cualquier duda respecto a la posibilidad de un default, sino que consiguió un alivio por U$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022, lo que le permitirá fortalecer sus planes de inversión en la producción de hidrocarburos y en la elaboración de combustibles.



El éxito de la operación se debe a que consiguió sortear el vencimiento por U$S 413 millones previsto para el próximo 23 de marzo pero, también, porque permitió refinanciar casi un tercio del total de deuda de la empresa que, ahora, tendrá un perfil más adecuado a sus planes de expansión.