Sarkozy fue condenado a prisión por corrupción

martes 02 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado ayer a tres años de cárcel, uno de cumplimiento efectivo y dos en suspenso, por un tribunal de París que lo halló culpable de los delitos de corrupción y tráfico de influencias.



No obstante, se da por descontado que el ex mandatario de derecha (2007-2012) no irá a prisión, ya que la jueza del caso dijo que tenía derecho a solicitar el cumplimiento de la pena bajo detención domiciliaria con un brazalete electrónico.



Además, la abogada de Sarkozy, Jacqueline Laffont, ya anunció que apelará la condena, a la que calificó de “extremadamente severa” y “totalmente infundada e injustificada”. Y, aun si el fallo es ratificado, el ex mandatario podrá recurrir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh).



Ambas instancias de apelación supondrán la suspensión provisoria de la pena hasta que quede firme o sea revertida.



Los fiscales habían pedido que Sarkozy, de 66 años, fuera condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos firmes, por haber intentado sobornar a un juez en 2014 con un puesto muy codiciado a cambio de información sobre un proceso en su contra.



El tribunal dictaminó efectivamente hubo un “pacto de corrupción” entre el mandatario, su abogado habitual Thierry Herzog, de 65 años, y el ex magistrado Gilbert Azibert, de 74, pero condenó a todos a tres años de cárcel.



La corte señaló que los hechos juzgados eran “particularmente graves”.