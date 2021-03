Florencia Peña llamó a la solidaridad entre mujeres

martes 02 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Florencia Peña realizó una campaña fotográfica para visibilizar y generar conciencia sobre la violencia de género. La actriz fue portada de la revista Gente con una impactante imagen en la que aparecía con el rostro cubierto de los nombres de las mujeres que fueron víctimas de femicidios en lo que va del año, bajo el título “Ni una más”.



Esta producción generó polémica en las redes sociales y en los medios de comunicación con voces a favor y en contra. En su programa Flor de equipo, la conductora explicó: “Soy una gran observadora de la realidad, una mujer empática, que me afecta muchísimo todo lo que está pasando, que me da mucha tristeza que haya mujeres que mueren todos los días en la Argentina. Desde mi humilde lugar de mujer social y de actriz, entendí que estaba bueno ponerle el cuerpo”.



Pero las críticas fueron cada vez más fuertes y la actriz una vez más salió a defenderse en el ciclo La Negra Pop, que conduce Elizabeth La Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Radio Pop. “Siento que una figura como la mía interpela mucho al feminismo, lo bueno y lo malo. Hay una idea prefijada de cómo debería ser una mujer feminista. Y no tiene nada que ver con la imagen que doy yo. Creo que ahí hay una ruptura”, reflexionó Florencia.



Luego, la actriz aseguró que recibió cuestionamientos de quienes menos lo esperaba: “Feministas grosas a las que admiro, a las que sigo en redes, en mensaje privado me han tratado de una manera espantosa”. Y aclaró que el debate no era si estaba bien o mal hacer una producción de este estilo, sino que la discusión pasaba por si alguien como ella podía o no levantar esa bandera. Por eso también llamó a la solidaridad y sororidad entre las mujeres.