Qué ver, leer y escuchar

martes 02 de marzo de 2021 | 6:00hs.

The Walking Dead

Netflix, Online



Tras estar en estado de coma, Rick Grimes descubre que una enfermedad originó un apocalipsis zombi. Ahora, liderará un grupo de sobrevivientes para buscar un lugar seguro, pero las luchas más peligrosas surgirán entre ellos mismos.



Dark

Netflix, Online



La desaparición de dos niños muestra los vínculos entre cuatro familias, expone el pasado de una pequeña ciudad de Alemania y desata un pasaje para viajar a través del tiempo.



Luna Quebrada

Gloria Casañas



Entre enfermera y paciente se entabla un vínculo cada vez más estrecho, aun sabiendo que sus mundos son ajenos, no sólo por su nivel cultural sino por las convenciones de la época. Una amistad que avanza a pesar de las diferencias.



Random

Estanislao Bachrach



El científico Estanislao Bachrach se convertirá en detective por accidente y se cuestionará el funcionamiento de la ciencia, sus mezquindades y sus intereses políticos. Su vida ya no será la misma, y su destino tampoco.



Vogue

Madonna



Fue lanzada como el primer sencillo del álbum de banda sonora, I’m Breathless, el 20 de marzo de 1990. La canción fue el mayor éxito internacional de Madonna hasta entonces, llegando al puesto #1 de las principales listas de éxitos del mundo.



The Scientist

Coldplay



Una balada con un acompañamiento de acordes de piano. Salió a la venta como sencillo el 4 de noviembre de 2002 y alcanzó el décimo puesto en la UK Singles Chart y el decimoctavo en el Billboard Hot 100.1​