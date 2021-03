Stelatto abrió el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Posadeño

lunes 01 de marzo de 2021 | 19:21hs.

Dando lectura al decreto 073/21 de convocatoria a sesión especial, se dio inicio a un nuevo periodo legislativo en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad. Tras ser recibido por la comitiva de bienvenida, encabezada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, Facundo López Sartori, el vicepresidente Primero, Fernando Meza y los ediles: Anahí Repetto y Rodrigo De Arrechea; el intendente de la ciudad, Leonardo Stellato, realizó el tradicional discurso del 1º de marzo, basado en el primer año de su gestión y proyectos venideros que buscarán afianzar el vínculo con la comunidad.

El Jefe comunal inició su discurso haciendo referencia a la transformación que presentó el municipio durante un año marcado por una emergencia epidemiológica y rindió homenaje a las víctimas que la pandemia dejó, “a los que ya no están, a quienes han sufrido sus más duras consecuencias, en la salud y en el trabajo, y a quienes han realizado esfuerzos y sacrificios enormes, a veces invisibles, para cuidar a nuestra gente, como los trabajadores de salud y sanidad, limpieza y saneamiento, logística y producción, seguridad y transporte, entre tantos otros que siguieron en la trinchera cuando la mayoría tuvo que refugiarse en sus hogares (…) dedico a todos ellos mi respeto y reconocimiento, y el agradecimiento de mi pueblo posadeño”.

Asimismo, considero que los acontecimientos que estamos viviendo no eran “imprevisibles”, sino producto de las alteraciones climáticas, de los crecimientos demográficos y del consumismo desmesurado. Es por ello, que marcó la importancia de mantener los consensos políticos ante este escenario, para “consolidar las bases de una nueva forma de comunidad, de recuperar lo que nos une y hermana, de reformular nuestra identidad para dar lugar a la diversidad, a la solidaridad y la cooperación (…) protegiendo aquello que nos hace profundamente humanos: la vida, la Libertad, y la Dignidad”.

Avalando el crecimiento de la provincia gracias al fortalecimiento de un Estado que permitió dar respuesta a las necesidades de la población, Stelatto remarcó “acá no hay casualidades, hay visión y decisión, hay dirigencia y trabajo, hay política (…) A las ciudades las hacemos entre todos y cada uno de quienes vivimos en ellas, porque la ciudad no está formada solamente de calles y edificios, sino de interacciones sociales, de personas que con nuestro accionar transformamos el entorno y construimos vínculos”.

Partiendo de esa base, el Intendente, remarcó la importancia de lograr una transformación cultural basada en los lineamientos de Sustentabilidad e Inclusión, que permitan brindar derechos y obligaciones claros a quienes la habitan, para avanzar a una mejor ciudad: “Hablar de una Posadas Sustentable implica construir una ciudad en armonía con su entorno (…) Hablar de una Posadas Inclusiva significa avanzar con el Estado a donde todavía no llegamos y generar las condiciones de acceso para que todos y todas puedan llevar adelante sus proyectos de vida”.

Es por ello, que consideró importante afianzar los vínculos con el Legislativo municipal “que es la expresión de la democracia ciudadana y el ámbito natural de discusión de la ciudad (…) La comunidad nos reclama, a ustedes y nosotros, seriedad, compromiso, y respuestas claras y transparentes, de manera tal que juntos podremos recuperar no sólo la confianza, sino la participación convencida de todos los sectores en este proceso de hacer a Posadas linda de nuevo”.

Asentando lo dicho, procedió a resumir los tres ejes de trabajo que marcaron su primer año de gestión: obras públicas, recuperación ambiental e implementación de un modelo de desarrollo inclusivo.

En cuanto a la Obra Pública, Stelatto, destacó el “shock de infraestructura” que recibió la ciudad con repavimentación, empedrado, cordones cuneta en los barrios, limpieza y saneamiento y una relevante mejora en la transitabilidad de las Avenidas: “Las obras son nuestra prioridad, porque una calle pavimentada es mejor calidad de vida para cada posadeño. Mejora su barrio, el acceso del transporte público y hace que los días de lluvia ya no sean un problema”.

Seguidamente, resaltó otro gran desafío de la gestión: la movilidad urbana, “es quizás nuestro desafío más grande, que pasa por cambiar la forma en que nos desplazamos, y hacer una ciudad de cercanía, más próxima, segura y amigable”. En ese marco, señaló que comenzaron con la creación del Centro de Monitoreo, con la finalidad de controlar y supervisar las condiciones de operación del transporte público de pasajeros, incluyendo a colectivos, taxis, remises y de escolares; implementaron manos únicas en diversas avenidas para otorgar mayor dinamismo en la circulación; habilitaron un transporte interplayas, el cual conecta la Bahía El Brete con Costa Sur y apostaron a la promoción de la bicicleta como medio de transporte económico y sustentable.

También, añadió, que recuperaron, modernizaron y mejoraron la iluminación pública, para disminuir el consumo de energía y aportar seguridad a la ciudadanía. “Quiero destacar especialmente que retomamos las compactaciones de vehículos, como parte de nuestra política de gestión sustentable de los residuos y erradicación de potenciales criaderos de vectores (…) Otra de las acciones que el Municipio optimizó fue la herramienta del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), implementando el pago electrónico de las infracciones sujetas a pago voluntario mediante las APP”.

Con el objetivo de continuar la limpieza y gestión de residuos de la ciudad, favoreciendo la sanidad, el equilibrio ambiental, la economía circular y la mejora en la calidad de vida de los sectores vulnerables, Stelatto, garantizó el equipamiento, el personal y la inversión para prolongar con dichos lineamientos: “Una de las iniciativas más trascendentes de nuestro gobierno municipal ha sido, sin lugar a dudas, la implementación de la separación y recolección diferenciada(...) Con una fuerte inversión en la planta de reciclaje ubicada en Nemesio Parma, no solamente mejoramos las capacidades de clasificación y separación, sino que creamos un espacio de restauración ambiental único en su tipo (...) Pero tenemos una asignatura pendiente en concientización ciudadana. Muchos vecinos alcanzados por el sistema de separación, aún no lo hacen, o lo hacen deficientemente. Como decía al principio, sin un cambio cultural, con las inversiones no alcanza. Redoblaremos los esfuerzos en ese sentido”.

En materia sanitaria, remarcó que “la salud pública fue protagonista absoluta en 2020. A nuestros desafíos permanentes como la lucha contra el dengue, se agregó una pandemia inédita que exigió de toda nuestra capacidad y compromiso para dar respuesta a las nuevas necesidades sanitarias”. En ese marco, resaltó la reestructuración de los CAPs Municipales, el trabajo de concientización de lucha contra el Dengue y la coordinación continua con el Ministerio de Salud de la provincia para capacitar en protocolos de atención a las diferentes áreas municipales y dependencias, que garantizaron el compromiso estatal de forma óptima.

Ante el impedimento de realizar actividades presenciales, aseguró que la Municipalidad trabajó para garantizar la participación de los vecinos a través de las plataformas web. Con el objetivo de fortalecer la democracia ciudadana y potenciar el posicionamiento de Posadas como ciudad turística y universitaria buscaron migrar a la modalidad virtual varios de los hitos más representativos de la ciudad, como la edición 51° del Festival Nacional de la Música del Litoral, los Carnavales del Río, la 5ta Expo Posadas Ciudad Universitaria e inclusive, la 5ta edición del Presupuesto Participativo.

“Mejorar la atención al contribuyente fue otro objetivo que se cumplió a lo largo de este año”, destacó Stelatto. Para eso, se realizaron importantes reformas tanto en el interior como en el exterior del edificio municipal, se implementaron pagos de servicios por modalidad online y se aceleraron los procesos de tramitación. En ese marco, garantizó el avance de la digitalización de trámites y servicios para otorgar mayor comodidad a los ciudadanos: “Estamos convencidos de que nuestro principal socio en la transformación de Posadas es el empleado municipal, y hemos encontrado enorme capacidad, dedicación y compromiso en todas las áreas del Departamento Ejecutivo. Con un diálogo permanente y maduro, se hizo posible alcanzar niveles inéditos de servicio, incluso con las restricciones que marcó la pandemia del Covid – 19”.

Es así, que desde el órgano municipal avanzaron con un relevamiento de agentes municipales, con el fin de conformar perfiles en base a habilidades, capacidades y potencialidades y así ofrecer a cada uno la oportunidad de desempeñarse donde mejor contribuyera. Esta tarea también significó la digitalización de legajos y la creación de un sistema único de novedades laborales. “Podemos decir con satisfacción que se ha honrado en un difícil 2020 uno de los mejores acuerdos salariales para empleados municipales de todo el país, que permitió a la familia municipal recuperar poder adquisitivo y revalorizar la cultura del trabajo”, dijo Stelatto.

Haciendo referencia al pasar económico del 2020 que imposibilitó recibir una ayuda federal del Gobierno nacional, destacó el crecimiento económico que tuvieron algunos sectores gracias al cierre de fronteras y el apoyo del gobierno Provincial con la implementación de diversos programas: “las ventajas coyunturales del cierre de fronteras, aunque generen un ocasional “veranito” económico para alguno sectores, no resuelven los problemas de base, que seguirán ahí cuando la niebla se disipe (…) Junto al gobierno provincial, llevamos adelante medidas en forma inmediata para contener, por un lado, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y acompañar, por otro, a los sectores de la economía más afectados, además de avanzar en medidas de flexibilización tan pronto como la situación sanitaria lo hizo posible”. Además, resaltó que la política tributaria municipal, reaccionó a los avatares del contexto y logró sostener la recaudación sin poner en riesgo el equilibrio fiscal y adelantó la futura ampliación del programa de Ferias Francas en diversos puntos de Posadas.

“Uno de los desafíos previstos para este año es poner en marcha el consorcio de microcrédito Promoviendo Posadas, y lograr el financiamiento en el primer semestre para 50 emprendedores por cuatro millones de pesos, provenientes del Banco de Herramientas del Ministerio de Desarrollo de Nación”, adelantó.

En cuanto a la modernización de la ciudad bajo los lineamientos de la sustentabilidad y la inclusión, denotó los avances que realizaron en diferentes obras y adelantó que continuarán apostando a esas premisas: la revalorización del Parque de la Ciudad, la transformación de la Ex Usina Sulzer en un espacio cultural, la implementación de Costa Sur, la creación de los Centros de Atención al Vecino, la puesta en valor del Paseo La Terminal, la recuperación de la casa del Bicentenario en Itaembé Miní, el edificio del Multicultural en la Costanera de Posadas, y otras dependencias municipales y la creación de un Camping Municipal en conjunto con la Entidad Binacional Yacyretá. “Fortalecer la responsabilidad ciudadana y el sentido de comunidad ha sido una de nuestras prioridades. Como dije antes, el cambio cultural nos compromete a todos”, añadió.

En materia de Derechos Humanos y de género, adelantó que “para sostener la memoria histórica de nuestra pueblo, levantar la bandera de la defensa de la Democracia, y que nunca más exista una dictadura cívico militar como la que sufrimos los argentinos, vamos a diseñar un circuito de la memoria en Posadas, señalando los sitios y lugares en los que funcionaron centros clandestinos de detención en la ciudad y, en la tristemente célebre “Casita de Mártires”, construir un parque de la memoria”.

Asimismo, destacó la implementación y el efectivo compromiso de los diversos programas que profundizaron la contención de víctimas de violencia y la prevención del acoso callejero, como el programa Comercio Amigo- Lugar Seguro, la capacitación de la Ley Micaela en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que desempeñan la función pública en todos sus niveles y jerarquías y el trabajo del Centro Integral Municipal de la Mujer y el Niño.

“Uno de los proyectos prioritarios para el año que se inicia es la creación de un centro para la integración de los colectivos LGBTIQ+ en el pleno goce de sus derechos en la ciudad, desde la erradicación de toda forma de discriminación y violencia, hasta el acceso a prestaciones de salud, formación para el trabajo y participación de actividades culturales y deportivas en condiciones de respeto a todas las identidades. Será un paso más en la inclusión que buscamos alcanzar”, destacó Stelatto.

Otro de los objetivos ambiciosos de la gestión fue la regularización de tierras de los barrios populares, que gracias al trabajo en conjunto con el Concejo Deliberante, lograron sentar las bases jurídicas para conformar el Registro Único de Ocupantes de Asentamientos y crear el programa Regularizando Mi Propiedad, por medio del cual se entregaron títulos dominiales a los habitantes del barrio Prosol I y San Lucas. “Cuando creamos la Coordinación de Tierra y Hábitat, lo hicimos con la convicción de que el acceso a la tierra es un derecho humano básico, pero también una problemática social compleja, que no podíamos ignorar ni esquivar. Tratar el problema respetando la ley y atendiendo a los sectores más vulnerables es nuestra prioridad”, subrayó.

Cerrando el discurso, el Jefe Comunal, adelantó que trabajará junto a los ediles para terminar de implementar en la ciudad el Plan Estratégico 2022 y encaminará el crecimiento de la ciudad con miras al año 2035: “El Plan Estratégico 2022 propició una discusión social y comunitaria, y diseñó varias de las políticas públicas que hoy son realidad. Pero los enormes cambios que el mundo vivió en estos diez años, nos desafían a retomar la conversación para pensar la ciudad que queremos (...) Nuestra vocación está claramente establecida, con la sustentabilidad e inclusión como metas. Esperamos poder pensar con cada vecino y vecina las obras y acciones que la hagan realidad”.

Por su parte, Sartori, agradeció la presencia del Intendente y dejó sentadas las bases para este año: "Posadas tiene un claro objetivo hacia la inclusión, sustentabilidad y el cuidado del medioambiente. La planificación hacia una ciudad en miras al 2035, que mencionó el intendente Stelatto es la orientación que tiene nuestro Concejo Deliberante. Estamos pensando 15 años adelante, en futuras generaciones que buscarán nuevos trabajos, tenemos un pensamiento de innovación, una ciudad moderna y confío en que será modelo en todo el Mercosur".