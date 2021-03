Fernández: las medidas para reducir el impacto de la pandemia fueron "una decisión política"

lunes 01 de marzo de 2021 | 16:31hs.

El presidente Alberto Fernández brindó su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La primera parte estuvo orientada a destacar la gestión frente a la pandemia de coronavirus. “Solo 10 días después de hablarles el año pasado, la OMS declaro una pandemia para la cual no teníamos vacunas. Se inició una crisis en la que el mundo debió aprender sobre la marcha, una crisis sanitaria que en el caso argentino coincidía con una economía escuálida, había un sistema de salud quebrado, dejaba vencer vacunas. Debíamos apagar un incendio sabiendo que otros se había acabado el agua”, dijo.

En un segundo tramo, Fernández se adentró en la pólémica que estalló hace 10 días por el vacunatorio VIP instalado en el Ministerio de Salud. Ese escándalo le costó el puesto a Ginés González García. “En el plan de vacunación, hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aún cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían”, introdujo.

“Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”, agregó.

Y continuó: “No llegué a la Presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la Presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados, que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y discordia entre el Pueblo Argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos”.

El jefe de Estado le dedicó un capítulo destacado a la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Adelantó que instruyó a lo abogados del Estado para iniciar una querella criminal contra “los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”. También criticó a las autoridades del Fondo Monetario que accedieron a desembolsar USD 55 mil millones.

“He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, dijo.

“La inquietud que aquí nos planteamos también parece ser compartida en el seno del mismo Fondo Monetario Internacional. Hemos sabido que la Oficina de Evaluación Independiente del organismo, identificó nueve propuestas de investigación entre las cuales está la “política de acceso excepcional” a créditos, destacando un “caso particularmente difícil como la Argentina”, desarrolló.

Una vez finalizado el capítulo destinado a la deuda con el FMI, el presidente abordó su programa económico e hizo hincapié en las políticas empleadas para controlar la inflación. Dijo que la suba de precios es un fenómeno multicausal y volvió a criticar a Juntos por el Cambio por los índices altos registrados en el final de la gestión de Mauricio Macri.

Finalmente, como se esperaba, embistió contra jueces y fiscales. Apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa iniciada a partir de las denuncias del falso abogado Marcelo D’Alessio. Y anunció que promoverá la creación de un nuevo tribunal que acotará el poder de la Corte Suprema de Justicia. Mientras realizaba el anuncio, la transmisión oficial mostró a los ministros del máximo tribunal, que se reunieron en una misma sala para seguir el discurso.

Las principales frases de Alberto Fernández

La pandemia:

- “Llego a este Honorable Congreso con mis convicciones intactas, mi corazón abierto para hablarles con la humildad de quien puede reconocer errores, con la satisfacción de quien puede compartir logros colectivos, con la certeza de que unidos y unidas pudimos dar pasos históricos para mitigar efectos negativos de la pandemia que aún nos asola”.

- “Hace un año vine a este Honorable Congreso de la Nación para hablar frente a ustedes y frente a todo el pueblo argentino. Aquel día, como hoy también, traía la voluntad inquebrantable de poner de pie un país que había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas que en los años previos se habían practicado”.

- “Sólo diez días después de aquel discurso, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19, un virus desconocido para el ser humano, impiadoso para su salud, para el que no teníamos ni vacunas para prevenirlo, ni remedios para eliminarlo cuando nos atacaba”.

- “En los días subsiguientes imágenes aterradoras recorrieron el planeta. Europa, Estados Unidos, el mundo central en pleno, era atacado por ese virus sobre el que nadie sabía y que era capaz de hacer estallar los sistemas sanitarios y, de ese modo, entregar a la muerte a cientos de miles de seres humanos”.

- “A pesar de este panorama vertiginoso y grave, y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales para mitigar el impacto de la inédita calamidad planetaria. Invito a todas y todos para sentirnos colectivamente reconocidos como sociedad”.

- “Sin aislamiento y distanciamiento hubiera habido mayor la velocidad en los contagios y un sistema de salud que estaba en condiciones de abandono hubiera colapsado. Cuando los sistemas colapsan, la mortalidad aumenta de manera significativa”.

- “Para todas estas argentinas y estos argentinos que han desplegado su corazón al servicio de los demás, les pido por favor que brindemos un sentido aplauso, para que se sienta nuestro reconocimiento a lo largo y ancho del país”.

- “En este tiempo, personalmente, he sufrido con cada fallecimiento. Para mí quienes perdieron la vida en la pandemia nunca fueron números o estadísticas. Siempre fueron seres humanos, con historias personales y afectos. Otra vez, manifiesto aquí mi acompañamiento para quienes han perdido un ser querido”.

Las vacunas:

- “Desde fines de diciembre estamos recibiendo, a un ritmo menor al que acordamos contractualmente, dosis de la vacuna SPUTNIK V. En febrero recibimos vacunas de AztraZéneca y en los últimos días un millón de dosis de la vacuna Sinopharm, de China”.

- “Sabemos que hay dificultades en la producción de vacunas. Pero conocemos muy bien las dificultades que atraviesa el mundo por la escasez y por el egoísmo. Lamentablemente, hay una realidad. Hoy el 10 % de los países acapara el 90% de las vacunas existentes”.

- “Seguiremos trabajando incansablemente y seguiremos consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos”.

- “Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Vamos a avanzar semana a semana en nuestro plan de vacunación”.

- “En ese Plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aún cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían”.

- “Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”.

- “Sobre esto deseo ser claro: no llegué a la Presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la Presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados, que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y discordia entre el Pueblo Argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos”.

- “Para que tanto esfuerzo no haya sido en vano, es imperioso que todos hagamos un análisis introspectivo de lo que hasta aquí nos ha ocurrido. Debemos ser capaces de contemplar la dimensión real de esta crisis para poder construir el futuro a través del diálogo y el acuerdo”.

- “Los acuerdos exigen respetarnos. La pirotecnia verbal solo nos aturde y nos confunde. A lo largo de este año algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo lanzando petardos cargados de falacias”.

- “Cuando debimos aislarnos en nuestras casas para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados, firmaban solicitadas acusándonos de haber impuesto una “infectadura”. Muchos circularon incansables por medios y redes sociales blasfemando contra la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleia. “Que se la apliquen a sus votantes”, bramaba alguno de ellos. Otros fueron más allá y nos acusaron penalmente por envenenar a la población cuando dispusimos la aplicación de la vacuna. Todos ellos, poco tiempo después y para el asombro colectivo, alzaron sus dedos acusadores reclamando que el supuesto “veneno” que suministrábamos era insuficiente.

- “El primer análisis introspectivo que esos sectores deberían hacer, tendría que pasar por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno. Verán así, como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos. Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado”.

- “También albergo el deseo que, como antes dije, quienes tras el disfraz de la objetividad preservan intereses de poderes económicos concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse”.

- “Quiero decirles sinceramente que no habrá campaña o presión que me haga claudicar en mi empeño por otorgarle racionalidad y sensatez al debate de los problemas argentinos”.

- “A quienes señalan errores de buena fe, les agradezco de corazón la oportunidad que nos brindan de hacer mejor nuestro gobierno. No somos infalibles”.

- “A quienes sistemáticamente bombardean a esta gestión sin la mínima objetividad, les reconozco la perseverancia, pero les recuerdo que por ese camino no van a lograr su propósito”.

La deuda con el FMI:

- “Debemos no permitir nunca más un endeudamiento irresponsable”.

- “Tuvieron cuatro años para hablar, ¿por qué no me dejan hablar a mí por favor?”

- “El problema no ha concluido. El endeudamiento con el FMI es particular. A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años. En 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

- “Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”.

- “He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”.

- “Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante en un marco de respeto. El diálogo hasta ahora ha sido constructivo. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional” .

- “No queremos apresurarnos en cerrar el acuerdo con el FMI, nuestro único apuro es el de poner de pie a la producción y el trabajo de miles de familias que han sumidas en la pobreza”.

Economía

“El fortalecimiento del mercado interno es un eje imprescindible”

“Si alguien cree que me insulta llamándome peronista, sólo quiero decirle que me enorgullece”

“El impulso al consumo, revitaliza la industria nacional y el empleo asociado a la misma”.

“Para que la economía crezca sostenidamente, es imprescindible producir más”

“Estamos potenciando las exportaciones de mayor valor agregado. Por eso redujimos los derechos de producción a la actividad industrial. Menos retenciones para quienes hacen mayor elaboración del producto. En el caso de economía del conocimiento, se eliminaron totalmente”.

“La inflación es la principal evidencia de nuestras eficiencias. Es un fenómeno multicausal. Durante 2020 pudimos reducir 18 puntos la inflación que heredamos. Fue un primer paso”.

“No es posible que caigamos una y otra vez en el viejo sistema en donde algunos amasan fortunas especulando con los precios”.

- “Debemos hacer que los salarios crezcan y los salarios se estabilicen. ninguna sociedad crece empobreciendo a los que viven de sus salarios. Nadie se salva solo, hay que coordinar esfuerzos para que el salario le gane a la inflación. Creemos en el diálogo” “La generación de trabajo es una prioridad, como hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen”.

- “Estamos proponiendo un abordaje integral. La coordinación de precios y salarios y los programas específicos. Creemos en el diálogo. El diálogo de ninguna manera significa que el Estado resigne sus potestades legales”.

- “Proponemos incrementar los montos del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias”.

- “Quiero pedirle a este honorable cuerpo que apure el tratamiento de la ley. Si lo hacemos, más de 1.200.000 argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo”.

- “Muchos monotributistas se vieron perjudicados por la pandemia. Por eso es necesario que este Congreso apruebe la ley que recategoriza y brinda moratorias a 300 mil monotributistas”.

- “Las tarifas deben corresponderse con las necesidades de nuestra gente. Mi objetivo es tener tarifas diferenciales y que los subsidios solo amparen a quienes lo requieren”

- “La incertidumbre de no saber cuánto iba a venir de luz y de gas ha llegado a su fin”.

- “La conformación del nuevo cuadro tarifario va a demorar meses. Enviaré un proyecto con el objeto de declarar la emergencia y desdolarizar las tarifas definitivamente”.

Educación

“Recibimos un país que había desinvertido en educación”.

“Restituimos la paritaria nacional docente para avanzar en la recuperación del salario de los que enseñan”.

“Sin educación no hay futuro. Quiero convocarlos a la construcción de un gran acuerdo federal por la igualdad educativa”.

“Mi objetivo es recomponer al final de mi mandato el cumplimiento de la meta de la ley de financiamiento educativo”.

“Ampliaremos la inversión y distribución de netbooks, llegando a 500 mil computadoras”.

“Avanzaremos en una nueva ley de financiamiento educativa, sancionada durante el gobierno de mi querido y siempre recordado Néstor Kirchner”.

“En estos días abren nuestras escuelas, vuelven las clases que tanto hacían falta. Sepan que yo estaré con cada uno y cada una de ustedes. Una Argentina que hace de la educación su plataforma de justicia e igualdad”.

Seguridad

“La seguridad es un derecho democrático. El Estado debe trabajar incansablemente para lograrla”.

“Perseguir con firmeza el crimen organizado es la mejor forma de atacar la inseguridad”

“El trabajo de seguridad resulta impracticable con el abandono que sufrieron los integrantes de las fuerzas de seguridad”.

“Hemos sido inflexibles ante los casos de violencia institucional”

“Seguimos trabajando para una seguridad democrática y moderna. Las fuerzas policiales no serán utilizadas para carreras mediáticas. Las fuerzas de seguridad son auxiliares, no son juezas de la realidad”.

“Logramos un presupuesto con perspectiva de género, establecimos el cupo travesti trans en la administración pública nacional, avanzamos en la implementación de la Ley Micaela”.

“La violencia de género es un delito intolerable. Quiero proponerles que convirtamos la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y en una política de la sociedad toda. Lo hicimos con memoria, verdad y justicia. Hagámoslo también con esto”.

Poder Judicial

“Hablo como lo que soy, un hombre que se ha criado en el mundo del derecho”.

“Anuncié mi convicción de reformar el Poder Judicial el día que asumí en el cargo”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”.

“Ningún magistrado paga Impuesto a las Ganancias que sí pagan millones de funcionarios y trabajadores del sector público y privado”.

“En el caso de los miembros de la Corte, acceder a la declaración jurada de sus bienes es imposible”.

“Admito que lo dicho me genera un espontáneo malestar”.

“En la Argentina hay un fiscal procesado por delitos severos como espionaje y sigue en función como si nada sucediera. No se le aplica la doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Su poder no es residual, está vigente”.

“También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema de jueces, fiscales, reconocidos periodistas para montar extorsiones. Todo se sabe. Todo sigue sucediendo”.

“Algún miembro de este Congreso detectó la vistia de jueces de Casación al presidente Macri. Y sólo una voz aislada de ese tribunal se alzó pidiendo explicaciones. El resto se aisló en el manto del silencio”

“Este año hubo resoluciones llamativas, como el per saltum que le asignó gravedad institucional al traslado de dos jueces ignoto”

- “Viendo todo esto y con el sólo propósito de mejorar la calidad de la república, quiero pedirle al Congreso que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé la Constitución. Alguien tiene que ver lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. No para interferir en sus decisiones, sino para cumplir con el rol que el Estado de derecho le ha asignado”.

- “Asistimos a condenas mediáticas sin posibilidades de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de jueces y demoras inadmisibles que afianzan el clima de impunidad”-

- “Con el propósito de comenzar a revertir esta cuestión, elevé hace un año que modifica el funcionamiento del fuero federal. Aspiro a que la Cámara de Diputados discuta el tema y lo mejore si es necesario”.

- “Enviaré a este Honorable cuerpo legislativo un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.

- “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.

- “Quiero anunciarles también que consultaré con los señores gobernadores de nuestras queridas provincias, en aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional, nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.

- “Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”.

Malvinas y Atlántico Sur

- “En la apertura de sesiones del año pasado he planteado que es prioridad de nuestro gobierno reivindicar la recuperación de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, como así también la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur”.

- “Con la ampliación de la Plataforma Continental, resultado de otra verdadera política de Estado llevada adelante durante más de 20 años, dejamos en evidencia la real extensión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Ahora podemos ser más estrictos en la persecución de la pesca ilegal”.

- “Reiteramos: no hay lugar para el colonialismo en el Siglo XXI. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Política exterior

- “Con nosotros, en el plano internacional, los derechos humanos también volvieron a ser política de Estado. Estamos orgullosos de nuestra política fraterna hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Jamás reconocimos al régimen ilegal surgido de un golpe de Estado contra Evo Morales. Le dimos cobijo al presidente constitucional derrocado, y a otros hermanos y hermanas que corrían peligro de muerte. Hoy vemos con mucha alegría que Bolivia recuperó su vida democrática”.

- “Somos un país solidario. Con México dimos impulso a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, que será el marco para la distribución de vacunas a precio accesible. Nuestro presente y nuestro futuro es con la Patria Grande. Queremos una América Latina unida”.

- “Construimos relaciones serias con las grandes potencias y los grandes bloques, como los Estados Unidos, China, Rusia, Medio Oriente y la Unión Europea. Dejamos atrás la política de sumisión y fotos. Consolidamos un idealismo realista y un pragmatismo que no olvida los valores. Buscamos resultados que se noten en la vida cotidiana”.

- “Aumentar las exportaciones es vital para obtener más divisas y generar la descentralización equilibrada de la Argentina”.

Conclusiones

- “La salida de la Argentina es muy clara. Es este camino de construcción de acuerdos para el desarrollo integral que estamos planteando frente a ustedes”.

- “Hay quienes se sorprenden de que haya diferentes opiniones dentro de nuestro gobierno o de nuestra fuerza política. Cuanta mayor unidad haya en pos de la reconstrucción argentina que lleve a un desarrollo integral, mayor diversidad habrá en esa unidad. La unidad es sinfónica”.

- “Con prioridades claras, con fuertes convicciones democráticas e igualitarias, el diálogo con todos los sectores es el modo en el cual construiremos la Argentina con justicia social que soñamos”.

- “Vengo a proponerles que construyamos juntos un nuevo acuerdo para que la Argentina no recaiga más en un estado ausente. Aquello que las argentinas y los argentinos esperamos, un país justo, que crezca y distribuya la riqueza, donde haya trabajo y lugar para todas y todos, es posible. No sólo es posible. Vamos a construirlo”.

- “Por eso convocamos a empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras, universidades, sociedad civil, y científicos, para integrar el Consejo Económico y Social que lanzamos recientemente con sentido plural”.

- “Quiero ser recordado como un argentino que un día fue elegido como Presidente y fue capaz de servir a su Pueblo sembrando la mejor de las semillas que un ser humano puede sembrar: la unidad de su Patria más allá de las diferencias, la unión nacional más allá de la pluralidad de miradas, la concordia del país más allá de las razonables críticas”.

- “Que esa semilla crezca y germine es una tarea de todas y todos. De este tiempo de pandemia podemos hacer renacer un tiempo de esperanza fértil para una Argentina mejor”.

- “Unidas y unidos vamos a seguir recorriendo ese camino”.