Julieta Prandi: “Si no era conocida, iba a estar muerta hace rato”

lunes 01 de marzo de 2021 | 4:00hs.

Asustada y nerviosa, Julieta Prandi está dispuesta a visibilizar la situación que vive desde hace muchos años con su ex marido, Claudio Contardi, a quien denunció por violencia de género ante la Justicia.

En los últimos días, la modelo reveló que el hombre había dejado abandonados a sus hijos, Mateo, de 9 años, y Rocco, de 5, en la puerta de su casa, razón por la cual comenzó una nueva disputa legal para determinar condiciones con respecto a la tenencia de los menores.

“Estoy un poco pasada de revoluciones y preocupadísima”, dijo el viernes durante una entrevista con Implacables, cuando le consultaron cómo estaban las cosas con su ex. “Está todo peor”, agregó antes de explicar lo que pasó en los últimos días: “Después de la denuncia que hicimos en la comisaría, se le pidió al juez que interrumpa el régimen de comunicación hasta una nueva audiencia en donde van a analizar a los menores”.

Pero la decisión de la Justicia no fue favorable para Prandi. “Estuve 48 horas esperando la resolución, que debería haber sido de carácter urgente, y a la mañana me desperté con que era negativa. El juez no interrumpió el régimen de comunicación hasta el miércoles próximo, que tenemos la audiencia, con lo cual él podría buscar a mis hijos por mi casa o por el colegio”.

“Mis hijos se enteraron y Mateo no quiere saber nada con ir con el padre, se largó a llorar. Los tengo conmigo pero nada quita que mañana en la puerta de mi casa me agarre a trompadas y me saque a los chicos, porque el juez y la Justicia lo están avalando”, expresó preocupada y asustada. “No sé que más tiene que pasar. Él me amenazó un montón de veces y lo siguen dejando llegar a casa. Si yo no fuese conocida en los medios, podría estar muerta hace rato”.