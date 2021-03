Intervención artística que marca tendencia

lunes 01 de marzo de 2021 | 1:56hs.

Todos tienen un motor que los impulsa a seguir adelante cuando se cree que ya no hay fuerzas. Todos encontramos alguna manera para seguir siempre adelante pese a los traspiés, los tropezones y las caídas. En Ofelia, ese motor es el arte- y su incansable habilidad de reinventarse-.

“Siempre me repito un texto de Carl Gustav Jung, que me ayudó y me sigue ayudando mucho. ‘Aquellos que no aprenden de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma’”, citó.

Y ahora, en un momento tan difícil de su vida –enfrentando problemas de salud- Ofelia Cendra utiliza su creatividad para seguir adelante. Independiente y artista, le busca la vuelta a todo y hoy marca tendencia.

“En este contexto de confinamiento en el que me encuentro desde que comenzó la pandemia, y que aún hoy sigo viviendo por razones personales de salud, estoy teniendo una intensa relación con la soledad. Pero también con la creatividad y la imaginación, con el arte que siempre está en mi vida”, comenzó en diálogo con El Territorio.

Es que los primeros meses del 2020 –la cuarentena obligatoria y la suspensión de actividades culturales de cualquier tipo- la obligaron a reconfigurar sus prácticas y a buscar nuevas formas de generar ingresos económicos, ya que Ofelia vive junto a una hija adolescente y es el sostén de su hogar. Así comenzó interviniendo zapatos y carteras, también pintando cuadros y llevando adelante los pedidos de su clientela. De esa forma, pudo sostener la economía familiar en tiempos en que el confinamiento era duro.

Con el correr de los meses, y la flexibilización de algunas actividades, poco a poco, la artista volvió a trabajar con el teatro, el canto y la expresión corporal. Pero nuevamente la vida le impuso un desafío y un problema de salud, que le imposibilita usar su voz a pleno –una de sus herramientas de trabajo- la obligaron a volver a rebuscarse.

Así es como, además de seguir imprimiendo su arte en objetos, ahora también interviene indumentaria. Su impronta artística hace que cada prenda sea única y exclusiva. Jóvenes y adultos se ven atraídos por sus intervenciones y hoy su arte también marca tendencia.

Actualmente, pintando, dibujando, insertando apliques y dándole un toque especial, interviene todo tipo de prendas.

“Estoy en pleno proceso creativo con bastante trabajo. Intervengo con diseños únicos. Lo que hago es restaurar indumentaria y marroquinería y luego le doy un toque artístico pintando o interviniendo de alguna otra manera y esa prenda pasa a hacer única, con un diseño irrepetible”, explicó la artista que volvió a pasar muchas horas en su taller. “Lo que más me gusta transformar son justamente objetos que no están de moda. Al contrario, le busco una vuelta a todas esas prendas, zapatos, carteras, cintos y demás objetos que tengan historia, que hayan sido usados o viejos. Adoro trabajar sobre objetos vintage, quedan como nuevos. Y obviamente, exclusivos. Cada prenda adquiere un toque especial”, agregó la artista.

Ahora, pensando en marzo-abril, Ofelia trabaja plenamente en la temporada de otoño 2021 y asegura que su trabajo no es una moda, ya que los objetos que interviene “se pueden usar siempre y en todo momento, porque es arte”.

Madre de “tres hermosas y emprendedoras mujeres” Ofelia asegura que sigue con el arte siempre- “contra viento y marea”- y que “no bajará los brazos, porque son su trabajo y sus hijas las que la impulsan a seguir siempre adelante”.

Taller de intervención

Además de tomar pedidos y compartir sus intervenciones a través del Instagram @off_the_art, la artista también llevará –a partir del jueves 1 de abril- un taller de intervención artística. Será una propuesta para aprender a transformar, rediseñar e intervenir todo tipo de objetos. El evento será con un cupo máximo de 10 personas. Para participar o adquirir más información al respecto, consultar a la página de Facebook Ofelia Cendra o al número telefónico del Taller Espacio Creativo X Más Arte: 376-4180793.