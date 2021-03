“Brasil es un país que pone en riesgo a la humanidad”

lunes 01 de marzo de 2021 | 6:02hs.

La investigadora Mónica de Bolle, especializada en inmunología genética en la Universidad de Harvard y que forma parte del Observatorio Covid, advirtió en una entrevista con el diario OGlobo que al quedarse sin vacunas contra el Covid-19, los países más pobres pueden favorecer a que surjan más mutaciones, amenazando a todo el planeta. Sin embargo, para Brasil prevé un escenario aún peor, con la ampliación del debate ambiental sumado al sanitario.

“Existe la posibilidad de que salgamos de la pandemia aguda para entrar en la pandemia crónica; habrá preocupación por la aparición de nuevos virus. Y viene la cuestión del medio ambiente. Mientras más personas ingresen a los hábitats naturales, donde se encuentran los depósitos naturales de estos virus, más expuesta quedará la humanidad, en general, al contacto de nuevos virus”, dijo.

“La atención a Brasil se centrará cada vez más en la deforestación de la Amazonia. Este no es sólo un problema climático, sino de pandemia. Amazonia está lleno de repositorio viral, por lo que Brasil será visto no solamente como un país que no ha logrado controlar su pandemia, sino como un país que está poniendo en riesgo al resto de la humanidad si continúa con las políticas ambientales actuales”, remarcó.