Qué ver, leer y escuchar

lunes 01 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Riverdale

Netflix, Online

La localidad de Riverdale aún no se ha recuperado del trágico asesinato del chico de oro de la escuela, Jason Blossom. Ante lo ocurrido, Archie Andrews se replantea su futuro: dedicarse a la música en lugar de trabajar en el negocio familiar.

Grey’s Anatomy

Amazon Prime, Netflix, Online

Merdith Grey pertenece a un grupo de doctores jóvenes que comienzan a trabajar en el hospital de Seattle, quienes tratan de equilibrar la vida personal y el trabajo. Historias, desafíos y aventuras, todo transcurre en la guardia.

Homo Deus. Breve historia del mañana

Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari, autor bestseller de Sapiens. De animales a dioses, augura un mundo no tan lejano en el cual nos veremos enfrentados a una nueva serie de retos. Homo Deus explora proyectos, sueños y pesadillas que irán moldeando el siglo XXI.

Historias de mi familia

Juan Alfredo ‘Pancho’ Szychowski

Es el relato de un nieto que está por finalizar su octava década y cuenta la vida de sus antepasados como si la hubiera presenciado integra. Se convierte así en el testigo privilegiado de un pasado que entrelaza su memoria con los hechos que le contaron.

Delivery 3

Babasónicos

Babasónicos sigue presentando nuevo contenido. Tras las dos primeras entregas, lanzaron este viernes: Delivery 3, un EP con seis canciones con el que repasan su visita a Berlin, Alemania.

We will rock you

Queen

Una canción de rock compuesta por Brian May, guitarrista de la banda británica Queen. Tiene un ritmo marcado por palmadas y bombo, y un solo de guitarra. Forma parte del sexto álbum de la mítica banda.