Estela de Carlotto: "Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio"

domingo 28 de febrero de 2021 | 18:37hs.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó este domingo la marcha opositora que el ssábado en Plaza de Mayo colgó bolsas simulando cadáveres con nombres de dirigentes del oficialismo o cercanos al Gobierno, y dijo que analiza hacer una denuncia penal.

"Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio", aseveró Carlotto en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que sostuvo que "la forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos".

"Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República", añadió, y pidió que "no callemos ante semejante acto de barbarie".

La dirigente contó, además, que los abogados de la institución que preside y de otros organismos analizan si es posible encuadrar el episodio en un tipo penal para denunciarlo ante la Justicia, y culpó a la exministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich.

"Esta chica, uno la conoce, porque fue también militante, pero fue funcionaria de varios gobiernos", dijo sobre la titular del PRO, y afirmó que la sorprende "hoy verla transformada en un monstruo".

"Una persona que compra bolsas mortuorias ha violentado leyes", apuntó Carlotto.En ese marco, aseguró: "Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio".

También recordó que las marchas contra la dictadura las hicieron "siempre con respeto, nunca se nos ocurrió poner frente a (Jorge Rafael) Videla ninguna horca".

"Jamás hubiéramos ofendido a nuestros hijos haciendo cosas de ese tipo", dijo. Sin embargo, afirmó que siente pena de pensar que "hay argentinos que tengan ese despiadado rencor".

"Casi me dan lástima más que otro tipo de sentimiento", afirmó.

En otro orden, Estela de Carlotto afirmó que no estuvo "en ninguna vacunación vip" y agregó: "Me anoté en diciembre y me llamaron, para ir al hospital. Todavía tengo que darme la segunda dosis y no sé cuándo", explicó.

Por otro lado, confirmó que el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no habrá convocatoria a marchas debido a la pandemia de coronavirus.

"Hemos decidido no convocar a ningún tipo de reunión. En cambio, haremos una gran campaña de plantación con 30.000 árboles por los desaparecidos", explicó Carlotto, y convocó a todas las provincias a sumarse a esta iniciativa.