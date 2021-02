La compra de dólar ahorro fue la más baja en casi un año

domingo 28 de febrero de 2021 | 6:02hs.

Comprar dólares a través de los bancos ya no sólo es un beneficio para pocos. También dejó de ser una alternativa conveniente, al menos en primera instancia. Es que a las múltiples restricciones que impone el cepo cambiario se sumó el hecho de que la cotización del dólar “solidario” se mantiene desde hace semanas por debajo de las cotizaciones financieras, que no tienen la limitación mensual de los U$S 200.

El ahorrista, por lo tanto, pagará más por cada dólar en el banco, aunque podrá deducir el recargo del 35% de Ganancias o tramitar su devolución, algo que se efectuará el año entrante sin ajuste por inflación.

En este contexto es que se explica que la cantidad de personas que compraron dólar ahorro en enero marcó un nuevo mínimo para los últimos meses. Fueron en total unos 754.000 individuos, 11% menos que las 851.000 personas que habían hecho lo propio el mes anterior y lejos de las casi 4 millones que compraron dólar ahorro en agosto.

Dicha cantidad representó, además, el nivel más bajo desde marzo de 2020.

Así lo reveló el último Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, publicado elviernes por el Banco Central. Según exhibió el trabajo, en enero las “Personas humanas” compraron de forma neta U$S 277 millones. De dicho monto, U$S 137 millones se explicaron por compras para atesoramiento, lo que representó un descenso de 13% respecto al mes previo.

Para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes, en tanto, fueron unos U$S 105 millones, una caída de 50% si se lo compara con igual mes del año anterior, en el marco de continuidad de la pandemia de Covid-19.

En cuanto a la cantidad de operadores, unos 36.000 vendieron divisas en enero. El promedio per cápita para ambos casos, por su parte, fue de U$S 191.

El informe cambiario exhibió también que el sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por U$S 582 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en términos históricos en el mercado de cambios, “Oleaginosas y Cereales”, registró ingresos netos por U$S 2045 millones, mostrando un aumento de 25% respecto a los registrados en el mismo período de 2020 y anotando también su nivel más alto desde junio último.