Los zombies regresan a la pantalla chica

domingo 28 de febrero de 2021 | 6:00hs.

The Walking Dead, serie que sigue a un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis zombie, regresará a la señal de Star Channel desde mañana a las 22 con seis nuevos episodios que cerrarán la décima temporada, cuyo último capítulo original debió ser postergado debido a la pandemia de coronavirus.

La entrega, que podrá verse de manera semanal, será emitida pocos días después de que comenzaran los rodajes para la próxima y última temporada, la undécima.

Basada en el reconocido cómic creado por Robert Kirkman, “The Walking Dead”, pese a su progresiva pérdida de rating y muchos cambios en el elenco, logró reunir una enorme popularidad y sostener a una audiencia pendiente del devenir de ese relato plagado de muertos vivientes, situaciones límite y un peligro constante.

Si bien se trata del preludio a la última temporada, la cadena por la que se transmite en Estados Unidos, AMC (que en Argentina y el resto de Latinoamérica es uno de los principales contenidos de Star Channel), prepara un spin-off sobre los personajes de Daryl y Carol (Norman Reedus y Melissa McBride). Al respecto, ya trascendió que se emitirá a partir de 2023.

El universo creado en torno a la serie cuenta ya con los spin-offs Fear the Walking Dead, cuya sexta temporada arrancará el 12 de octubre, y con The Walking Dead: World Beyond, sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombie, que estrenó en octubre de 2020, en ambos casos a través del canal de cable AMC en Argentina.

Además, AMC y Universal Pictures trabajan en una serie de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista excluyente de la serie durante sus nueve primeras temporadas.