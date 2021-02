Por qué es mejor elegir un rinconero para el living

domingo 28 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Estar cómodos no es antónimo de buen estilo. Y a la hora de escoger el sofá perfecto para el living, hay que tener en cuenta varios factores: que sea firme pero adaptable, amplio, cómodo, la forma del espacio, además de cuestiones más estéticas: estilo, tejido y colores.

En Vicar Hogar y Muebles se pueden encontrar diferentes tipos de sofás. Desde los más comunes como los de dos o tres plazas, los sofás cama y los sofás rinconeros. Estos últimos cada vez están ganando más protagonismo, algo que no es de extrañar debido a todas las ventajas que estas piezas de mobiliario ofrecen. “Los rinconeros son los más pedidos por el público actualmente. Tenemos reversibles, se pueden usar de ambos lados”, indicaron desde el local ubicado en Uruguay casi Pedro Méndez.

Los rinconeros proporcionan mucho espacio para que toda la familia se pueda sentar y estar cómodos, por lo general tiene diferentes tamaños dependiendo de las medidas del lugar así que se puede elegir para cuantas personas será el sofá. Por lo general tienen una parte más larga que hace que se forme una esquina o L, en algunos sofás estas partes se pueden acomodar y en otros ya vienen estáticos.

Están diseñados para espacios pequeños, pero esto no quiere decir que no se puedan utilizar en otros tipos de espacio que no sean esquinas o rincones, por su versatilidad puede ser usado en variedad de espacios siempre y cuando el diseño se acople al estilo del sofá, si el espacio es pequeño el diseño y los colores del rinconero influyen mucho, ya que si son colores muy fuertes se verá muy sobrecargado en ambiente, es mejor elegir colores suaves que armonizan el lugar.

Es posible encontrar diseños muy prácticos, y no sólo porque ofrecen muchas plazas, sino porque cumplen otras funciones. Es un mueble que se convierte en cama al sacar los extraíbles del sofá. Además, es moderno y elegante.

En 56 años Vicar Hogar y Muebles acompañó a los misioneros a adquirir productos y que no se sienta tanto en sus bolsillos. En la actualidad y ante el contexto económico complejo, la mueblería sigue apostando al bienestar de las familias ofreciendo productos de calidad a un precio moderado.



Se viene una novedad para los clientes

Vicar Hogar y Muebles se está preparando para la gran apertura de su nuevo local comercial en el acceso sur de Posadas, casi llegando a Garupá. Este gran paso significa un acercamiento a los clientes de zonas más alejadas del microcentro y también una mayor visualización de sus productos.

Ya queda poco para conocer este nuevo local que promete ser la solución para el amoblamiento del hogar.