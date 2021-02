Foz do Iguazú vuelve a fase 1 hasta el 8 de marzo

sábado 27 de febrero de 2021 | 16:43hs.

Debido al aumento de los casos en el estado de Paraná Brasil y en la ciudad Foz do Iguazú el alcance Francisco Chico Brasilero firmó un decreto que fue publicado está mañana en el boletín oficial que establece nuevas restricciones en los horarios de circulación y el cierre de todos los comercios considerados no esenciales desde el 27 de febrero hasta el 8 de marzo inclusive.

El documento establece medidas restrictivas de carácter obligatorio en lo que respecta al control y prevención de covid-19. El alcalde Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, en uso de las atribuciones considerando el momento más crítico de la pandemia da COVID-19 en la vecina ciudad de Foz do Iguaçu, decretó el articulo 1 el cumplimiento de las medidas restrictivas, para afrontar la emergencia de salud pública, derivada de la nueva pandemia de coronavirus, determina durante el período de cero horas del día 27 de Febrero al 8 de marzo de 2021, suspensión de servicios y actividades no esenciales en todo el territorio. Además se restringirá el horario de circulación de 20 a 5 horas.

En lo que respecta a la actividad turística los atractivos turísticos, los medios de alojamiento y transporte turístico, podran operar con una limitación del 30% (treinta por ciento) de su capacidad. los comercio minoristas están autorizado a operar por delivery o entrega de 8 am a 6 pm.

El Transporte público Urbano de Pasajeros operará en escala normal hasta las 21 h, con limitaciones 50% (cincuenta por ciento) de la capacidad del vehículo, debiendo además cumplir con el uso obligatorio de una máscara para todos los pasajeros; mantener un ambiente aireado, circulando con trampillas y ventanas de techo abiertas.

En el caso de la frontera solamente podrán ingresar al país los extranjeros y brasileños oriundos de las ciudades vecinas previa presentación del certificado covid negativo.