La Justicia falló a favor de ex intendente de Fachinal destituido hace dos años

sábado 27 de febrero de 2021 | 12:16hs.

En diciembre de 2018 el por entonces intendente de la localidad de Fachinal, José Aguirre, se enfrentaba con uno de los momentos más difíciles de su gestión ya que el Concejo Deliberante en gestión y por mayoría absoluta lo destituyó con el argumento que había cometido el delito de malversación de fondos municipales.

El argumento surgió, según los ediles de una investigación realizada por una comisión investigadora que trabajó durante 50 días. Esa mañana también por la totalidad de los votos asume como intendente interino Miguel Ángel Benitez.

Tras esa decisión del cuerpo deliberativo de Fachinal, el destituido intendente podía recurrir a la justicia para apelar la medida, acción que llevó a cabo y después de revisar minuciosamente el caso, el Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar dejando sin efecto la resolución 13/18 del concejo deliberante de Fachinal con los fundamentos correspondientes explícitos en el fallo.

El Territorio consultó a Aguirre al respecto y dijo: "En este momento me siento aliviado, porque siempre supe de mi inocencia, pero era importante que con las pruebas en mano sea la justicia la que la certifique. Lamentablemente hay gente que llega a cargos con ambición de poder y la única manera de poder lograr ese objetivo era sacarme del camino, y yo en ese momento hice un paso al costado para recobrar la paz social que un grupo minoritario la ponía en riesgo".

"Creo que tanto Dios como la justicia hoy actuaron mostrando la verdad. No guardo rencor hacia nadie, solo estoy agradecido porque se hizo justicia. Agradezco al gobierno de la provincia el acompañamiento, ya que fue muy doloroso todo lo ocurrido, me acusaron de lo peor, ojalá este fallo sirva para que esta gente vea lo malo que han hecho y comiencen a conducirse como corresponde", refirió.

Aguirre además comentó que es un alivio por su familia, "me seguiré conduciendo como hasta ahora, porque soy una persona con principios y códigos, mando un afectuoso saludo a todo mi pueblo y a quienes creyeron en mi siempre, y a esta gente que hizo mal las cosas no puedo decir que es un castigo de la justicia porque esa palabra no me cabe, solo que recapacite y que cambien la forma de conducirse en la vida por el bien de la comunidad" concluyó.