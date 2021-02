La inflación con Cristina, Macri y Alberto Fernández

sábado 27 de febrero de 2021 | 6:04hs.

El trabajo de la consultora Focus Market a cargo de Damian Di Pace, a su vez, analizó el comportamiento de la inflación en los últimos 13 años. Recuerda que en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los datos oficiales por el entonces cuestionado Indec daban un 10% de inflación anual en cambio las consultoras privadas indicaban que era del 24%.

Durante la segunda presidencia de Cristina la inflación estuvo en ascenso y derivó en el Cepo Cambiario.

Con Macri

Durante la gestión de Macri la inflación no sólo no dejó de ser un problema, sino que el mismo se acentuó. Las variables inflacionarias fueron subestimadas. Corregir los precios relativos de la economía como tarifas y tipo de cambio implicó una inflación del 40% para su primer año de gestión en 2016. Sin embargo, a pesar de ser juzgado por su ortodoxia monetarista la emisión monetaria creció ante un déficit fiscal creciente. Durante la gestión Macri se pensó que con aumento con la corrección de precios relativos de la economía (tarifas y dólar) y salarios por debajo de la inflación los precios con caída de la demanda irían a la baja. La subestimación del déficit fiscal creciente, el endeudamiento en moneda extranjera para sostenerlo y la emisión monetaria que implicaba la no renovación de letras del banco de central fue la espada de Damocles de toda la gestión hasta que derivó en devaluación y presión inflacionaria permanente.

Con Alberto Fernández

En el primer año de gestión de Alberto Fernández se reforzó el programa precios cuidados con revisiones que pasaron de cuatrimestrales a trimestrales, se incorporó Precios Máximos, se congeló tarifas de servicios públicos y nafta, se impuso un cepo súper hard con impuesto al dólar ahorro y turismo con una brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo del 70%. Se restituyo el IVA a los 13 alimentos de la canasta básica. Se postergo el plan monetario y fiscal dándole prioridad a la negociación de la deuda con FMI y acreedores privados. El déficit fiscal en el primer año de gobierno en pandemia fue del 8%. La proyección oficial para 2021 es un déficit fiscal del 4,5% que se financiaría con 40% de emisión monetaria y 60% con el mercado con un tipo de cambio promedio de $102,40 e inflación del 29%. Sin embargo, el mercado proyecta Inflación del 50 por ciento.

