Evalúan en Misiones en qué escuelas habrá presencialidad total

A diez días de la vuelta a las aulas de los estudiantes misioneros el próximo 9 de marzo, ayer culminó la Semana Federal de Formación Docente, en la cual se ajustaron los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia de Covid-19 para garantizar un regreso seguro y exitoso.

Si bien está previsto un modelo dual que alterne entre la presencialidad de los alumnos y la virtualidad, desde el Ministerio de Educación informaron que hay escuelas que dada su capacidad física, se encuentran en condiciones de volver con la totalidad de su alumnado todos los días. Otro factor que se tendrá en cuenta son las condiciones edilicias de los establecimientos.

“Recorrí más de 40 escuelas durante esta semana y hay muchas que van a volver en el 100% a la presencialidad todos los días sin alternancia, ya que tienen espacio. En otras, por una cuestión de espacio van a tener que intercalar porque tienen alta matrícula. La semana que viene sabremos correctamente cuántas son”, aseguró el ministro de Educación, Miguel Sedoff, en diálogo con El Territorio.

En este sentido nombró a Loreto y Concepción de la Sierra como dos de los municipios que integran este grupo con escuelas aptas en cuanto a sus condiciones edilicias para volver al 100%. “Son escuelas con aulas grandes que pueden respetar la separación del metro y medio, que sumado a los elementos de higiene y la ventilación, los chicos van a estar seguros, por eso planteamos el regreso a la presencialidad total”, detalló.

Días atrás, el funcionario había adelantado que “tenemos un 30% de escuelas que tienen una matrícula numerosa, en esas la organización será por semanas completas, la mitad de la escuela será presencial y la mitad virtual y se invertirá con el resto que no fue”.

Misiones cuenta con un total de 2.011 instituciones educativas, por lo que el 30% supone un total de 603 escuelas con una matrícula numerosa y las 1.408 restantes cuentan con un alumnado menos ajustado, donde se podría pensar -siempre de acuerdo a sus posibilidades particulares- un regreso masivo.

Sin embargo, no solamente el espacio físico es una variable para una vuelta total y simultánea, sino también el panorama epidemiológico de cada municipio. En el marco de la visita a Misiones del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había anunciado que “en Misiones vamos a tener presencialidad y vamos a poder implementar una alternancia de 50/50, pero eso no significa que en aquellos lugares donde no hay pisada epidemiológica no se pueda cumplir con una presencialidad del 100%”. De los 77 municipios misioneros, al menos diez aun no reportaron casos de Covid-19.

Además el Comité Científico de la provincia resolvió que los primeros 90 días la presencialidad del alumno será opcional.

Otros abordajes planteados durante la semana de Formación Docente para la vuelta a las aulas fueron los criterios de alternancia respecto a los horarios con el objetivo de no saturar al sistema de transporte público, medida que se tendrá en cuenta sobre todo en los municipios más grandes. “Además cada escuela verá cómo escalonar el ingreso para que los chicos no se mezclen. La idea es que cada media hora ingrese un nivel y también se van a escalonar los recreos para que no estén todos juntos”, indicó Sedoff.

La vuelta de los docentes

Los docentes misioneros ya comenzaron a presentarse el lunes 22 de febrero a sus respectivos establecimientos. Aunque son 30.000 en todo el territorio provincial, no todos están en condiciones de hacerlo. “Estamos viendo en relación al tema de la vacunación cuántos van a volver”, aseguró el ministro.

Asimismo, indicó que entre ayer y el jueves se vacunaron 600 docentes del Nivel Inicial. “La idea es que la vacunación se mantenga con el orden de prioridad que está establecido por el Consejo Federal que es primero el Nivel Inicial, después los dos ciclos del Nivel Primario, el Secundario, Superior y Universitario. Esperamos que durante marzo podamos tener a todo el personal docente inmunizado”, expresó. En tanto, la matrícula de estudiantes en la provincia es de 401.000 alumnos.

Finalmente y respecto a la semana de Formación Docente, comentó que hubo “una gran participación y un uso muy importante de la Plataforma Guacurarí, con más de 160.000 visitas y más de 30.000 usuarios registrados en estos tres días, estamos contentos con eso”.

“Hay mucha voluntad de volver, los docentes están muy entusiasmados y contentos. Los chicos tienen que volver al aula, todas las familias y la sociedad nos está esperando, así que en este sentido estamos tranquilos con lo que estamos preparando para el 9 de marzo”, cerró.



Autorizan 20% de aumento en privados

Establecimientos públicos de gestión privada habían solicitado al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) que se autorice un 30% de aumento en sus cuotas. Sin embargo, se autorizó un 20%. “Sabemos que lo pautado no alcanza para cubrir ese gran esfuerzo, pero también tenemos la misión de ver la situación de las familias que tuvieron un año difícil”, dijo Gustavo Lezcano, director del Spepm.

