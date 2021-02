Devolvieron el anillo que le habían robado a Menem

sábado 27 de febrero de 2021 | 6:02hs.

La familia del enfermero sospechado de haber robado el anillo de oro del ex presidente Carlos Menem se acercó a devolverlo ayer a la comisaría vecinal 13 de Ciudad de Buenos Aires, mientras el ladrón de 30 años permanece prófugo de la Justicia.

En horas de la madrugada, la madre, la tía y una prima del enfermero que robó el anillo y se profugó entregaron la joya de oro y ónix en la comisaría del barrio de Belgrano, aunque no brindaron datos sobre el paradero del ladrón.

“Es muy importante para mí y para la familia. Mi padre era muy apegado a estas cuestiones afectivas. Le agradezco a la familia del enfermero, que devolvió el anillo. No quiero ninguna condena que no le corresponda por el delito, creemos que con una probation puede estar bien”, dijo la hija del ex presidente.

Zulemita destacó el gesto de la familia del enfermero por devolver el anillo y aseguró que: “Me comprometí a una recompensa, ya lo vamos a resolver”.

Sobre el enfermero, el abogado de Zulemita, Diego Sorto dijo que el delito que se le imputa al enfermero es hurto.