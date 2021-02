Araceli mostró su camino hasta descubrir el positivo de Covid

sábado 27 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Araceli Gonzalez confirmó su positivo, y compartió la noticia en sus historias de Instagram. “Hablo desde aquí con un supuesto Covid. Hace dos días que estoy con un montón de síntomas. Dolor de cabeza, muscular y fiebre. Mi tío está internado con Covid, mi prima y mis tías también y nosotros (por Fabián Mazzei y ella) los estábamos cuidando”, contó la actriz.

“Lo más importante es que la clínica Olivos está tratando muy bien a mi tío que tiene una enfermedad crónica pulmonar. Lo están cuidando muchísimo. Yo ahora estoy con estos síntomas y lo tengo a Mazzei que se hace el fuerte”, continuó con una imagen recostada en su cama con cara de cansancio. “Acabo de hacerme el hisopado rápido. Me han hecho el exudado y me comporté muy bien. Ahora le toca a Mazzei, pero no quiere que lo filme”, aseguró González.

“Positivo para mí, negativo para Fabi”, concluyó en otra publicación Araceli como última historia. “Qué locura es naturalizar algo que de verdad es muy triste”, comentó angustiada por lo que le toca afrontar en las próximas horas.