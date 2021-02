Tabacaleros presionan por un precio promedio de 150 pesos

viernes 26 de febrero de 2021 | 3:20hs.

Un centenar de productores tabacaleros se concentraron ayer frente a las instalaciones de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones (ex CTM) para reclamar que los gremios del sector no accedan a un precio menor de 150 pesos de promedio el kilo de tabaco burley.

También piden que el denominado “Plan Abono” se les haga efectivo en dinero y no en insumos, y también denunciaron persecuciones de algunas empresas acopiadoras hacia quienes se manifiestan en contra de los acuerdos logrados por sus representantes. Pasadas las 9.30 de ayer colonos tabacaleros oriundos en su gran mayoría de la zona de El Soberbio, Santa Rita y 25 de Mayo se hicieron presentes en una asamblea en la que coincidieron en su malestar por los rumores que ubican al promedio del kilo de tabaco burley en el orden de los 130 pesos que consideran insuficiente y reclaman “que el tabaco vuelva a valer como siempre; hace sólo algunos años por cada kilo vendido comprábamos una chapa de cartón por ejemplo o un kilo de clavos que están 500 y 400 pesos sólo para tener de idea”, aseguran, y “hoy son muchos los que no llegan ni a pagar sus deudas con las empresas” reclamaban.

Cuando la asamblea estaba en marcha se hicieron presentes el presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson, y el subsecretario de Tabaco del Ministerio del Agro de Misiones, Carlos Pereyra.

Precio

Desde el mes de enero ya han sido tres los encuentros que llevan adelante los gremios tabacaleros representados por APTM, Cámara de Tabaco y Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim) con el sector de las empresas acopiadoras con la presencia en la mesa del Ministerio del Agro, que participa no sólo como garante sino como parte que define el destino del porcentaje del Fondo Especial del Tabaco (FET) que es destinado a diversos planes.

En ese sentido los colonos que se concentraron en Alem expresaron en un documento que “no se acepte en la mesa un precio menor a 150 pesos el promedio de tabaco burley” y que el pago en las bocas de acopio no se produzca mas allá de una semana.

Plan polémico

Uno de los temas que dejaron sentado los colonos es su parecer sobre el denominado “Plan Abono”, que pretende repartir un monto cercano a los 300 millones de pesos proveniente del FET.

Sobre el tema los presentes reclamaron a los dirigentes que este dinero sea repartido entre los tabacaleros en dinero y no en insumos, como ya se había realizado hace dos años.

Por su parte, Olsson se puso de lado del reclamo y ofreció realizar una amplia consulta a través de toda la provincia para saber la postura de todos los tabacaleros que superan los 12 mil en Misiones.

En tanto, desde el estado provincial Pereyra opinó que la manifestación de los colonos era inoportuna porque “estamos en medio de una mesa de negociaciones” y reflexionó que este plan con el dinero del FET debería ser definido por los colonos y el gobierno luego de terminada la mesa de precio que se espera sea la semana próxima.

Vale recordar que según estimaciones previaas se deseaba acordar el nuevo precio del tabaco por estos días para acelerar el acopio. De esta forma, se cuidaría que la producción que está guardada en galpones, no corra riesgos de afectación climática, que podrían hacerle perder calidad en la entrega.

Pago en dólares y defensa de un valor mínimo

Desde San Vicente, el productor y dirigente rural Ángel Ozeñuk opinó que en la actualidad "el productor no puede recibir menos de 150 pesos por su tabaco". Propuso que se fije un valor en dólares por lo que se entrega. "Se tendría que fijar un valor de 1,20 dólares por kilo. Hoy al productor no le cierran los números. Encima está el problema de que en boca de acopio lo primero que hacen es descontarle los insumos que se le entregaron. Y después el pago viene a los 10 o 15 días. Finalmente el resto del pago lo recibís con suerte al año, es una vergüenza, no rinde así el precio", comentó. Remarcó en tanto que "está a la vista que hay que pelear por el precio.

Los compradores siempre quieren tirar para abajo los valores y no reconocen costos. Hay que hacer valer el sacrificio que se pone para producir", dijo.