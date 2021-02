Fariña pide que se impugne la multa impuesta en Cataratas

viernes 26 de febrero de 2021 | 6:04hs.

El reportero gráfico Sixto Fariña, al que guardaparques del Parque Nacional de Iguazú le secuestraron su cámara por el solo hecho de haber tomado imágenes en el sector de la Garganta del Diablo y le impusieron una multa de 50 mil pesos, presentó un recurso judicial para que ésta quede sin efecto, acompañado por el abogado Rodrigo Bacigalupi.

Fariña es reportero gráfico con 46 años de experiencia en Misiones. Respetado y admirado en la comunidad, desde hace años y hasta la actualidad integra el equipo de trabajo de El Territorio.

Durante una visita a las Cataratas junto a su hijo, los guardaparques lo detuvieron y le retuvieron su equipo profesional con el argumento de que sus fotos eran comerciales y que no tenía permiso para hacerlo. Además de la retención irregular de sus equipos por más de 48 horas, a Fariña le impusieron una multa de 50 mil pesos, que ahora pide que sea revocada.

“Vengo por el presente a plantear recurso jerárquico en los términos del art. 89 del Dec. 1759/72 conjuntamente con el de nulidad absoluta contra la Disposición 2021-8 APN - PNI#APNAC de fecha 28 de Enero de 2021, notificada en fecha 5/02/2021, contra el acta de infracción y contra el acta de entrega, solicitando tenga a bien revocar la sanción aplicada y decretar la nulidad de las presentes actuaciones, disponiéndose su inmediato archivo, todo de conformidad a los hechos y al derecho que se exponen”, reza el documento que Fariña presentó, con el patrocinio del letrado Rodrigo Bacigalupi, ante la Administración de Parques Nacionales.

En el documento Fariña relata que “el día 22 de enero de 2021 concurro al Parque Nacional Cataratas junto a mi hijo Guido. Soy periodista gráfico desde hace más de 30 años y ejerzo mi profesión en toda la provincia y también fuera de ella tanto en el país como en el exterior. Yo tenía que hacer fotografías periodísticas para el diario El Territorio”,

Continúa explicando que “antes de sacar las entradas, tanto en el estacionamiento como en la boletería hice fotos del lugar, sacaba fotografías a las personas que se encontraban en las filas -aclaro que las personas de toda la provincia me conocen y saben que las fotografías que tomo suelen ser publicadas en un sector reservado para ‘sociales’ dentro del diario El Territorio, con lo cual muchas veces me requieren que les haga tomas especialmente, anotando sus nombres para que puedan ser identificados luego en la publicación”.

Continúa el relato explicando cómo ingresó al Parque y comenzó el recorrido con el grupo de 30 personas y el guía que asigna el parque según los nuevos protocolos sanitarios. El relato lo lleva hasta la Garganta del Diablo.

Sobre lo que allí sucede Fariña indica que “en ese lugar aproveché para hacer varias fotos para el sector de sociales del diario El Territorio, tomé fotografías de parejas y también grupos de familias y demás, le preguntaba los nombres y anotaba, para tener y pasarles al diario. Como se sabe en ese lugar siempre hay un grupo de fotógrafos haciendo fotos, con un costo. Uno de esos fotógrafos me dijo (de mala forma) que yo no podía hacer fotos ahí, le expliqué que yo soy misionero y que sabía de sus trabajos ahí, que estaba trabajando para otras publicaciones de prensa”.

El hecho no quedó allí, Fariña explica que al llegar al tren para volver a la zona de conexión del Parque lo esperaba un guardaparque. “Me esperaba un guardaparque de apellido Aguirre, que me preguntó qué fotos estaba haciendo. Le comenté que era periodista gráfico y que tomaba fotos para el diario El Territorio y otro medio de prensa gráfica virtual de mi dominio, me pidió que me identificara, le mostré mis cuatro carnet de prensa que siempre llevo conmigo y él saco fotos de los cuatro. Seguidamente me increpó TXT ‘vos estás comercializando las fotos’ y que para esa clase de fotos comerciales debía tener permiso”.

Allí comenzó la pesadilla porque a Fariña lo trasladaron a la oficina de Parques Nacionales, le quitaron las cámaras y hasta, con presencia policial, quisieron obligarle a borrar el material. Todo esto está relatado en la presentación que hace Fariña ante las autoridades nacionales.

La impugnación

Entre los motivos de impugnación figura que “en primer lugar por cuanto carece de la descripción concreta y detallada del hecho que se presenta como infracción. Me explico: Dice el acta: ‘...procedo a la confección de la presente ACTA DE INFRACCION en virtud de haberse comprobado infringiendo articulo 3 de la Normativa para la realización de actividades fílmicas y fotográficas en jurisdicción de la APN. Además nunca obedeció las instrucciones del guardarparque infringiendo reglamento de infracciones’”.

Y además indica que “tampoco se indica CUAL FUE LA INSTRUCCION QUE EL GUARDAPARQUE dio y no se cumplió. Todo incierto y todo ambiguo, todo raro, como si lo que se buscaba era algo distinto de lo que el guardaparque debía hacer”.

Y además de esto, se remarcan otros errores en la confección del acta. Por todo esto, Sixto Fariña solicita, acompañado por Bacigalupi, que se deje sin efecto dicha multa.