Palermo y su emotiva carta a Diego Maradona

viernes 26 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Ayer se cumplieron tres meses desde la triste noticia que cambió el mundo para siempre: la muerte de Diego Armando Maradona. En todo este tiempo, cientos de diversos personajes se han manifestado con distintos recuerdos y sensaciones que les dejó el 10 en su vida, pero uno de los testimonios más sentidos lo publicó en las últimas horas Martín Palermo, que tuvo un vínculo muy especial con el Diego y lo transformó en palabras en un artículo publicado por el sitio The Players Tribune.

“Todavía no pude asimilar el hecho de que ya no esté. Pasaron tres meses desde que Diego nos dejó. Cuando escuché la noticia, inmediatamente le mandé un mensaje a un periodista amigo que sabía que era cercano a él. “¿Es verdad?”. Me respondió: “Sí…”. Y en ese momento, uno no… no puede creerlo. O sea… uno se acuerda la cantidad de veces que Diego estuvo en situaciones parecidas, en las que estaba en el hospital y se multiplicaban rumores sobre su muerte, y entonces pensaba: “No, no puede ser, solamente es lo que están diciendo. Probablemente no sea nada”.”, inicia el artículo del Titán, que repasa por todos los momentos de su vida en la que Maradona fue clave.

“Sé que hablo por muchos argentinos cuando digo que todavía me cuesta imaginarme un mundo sin Maradona. Desde que era un chico él siempre había estado presente, siempre intocable. Cuando lo vi en el Mundial 86, me di cuenta de lo que significaba para el mundo, y de lo que significaba para nosotros. Diego cambió mi percepción de lo que era el fútbol”. “Nunca pensé que me iba a hacer tan cercano como finalmente fui. Nada más conocerlo en persona fue un sueño hecho realidad”.

“No sé cuándo voy a enfrentarme con la realidad. Quizás en algún momento tendré que aceptar que Diego se fue, del mismo modo en el que tuve que aceptar la muerte de mi hijo. Voy a tener que cruzar ese puente y decirme: ‘No está acá. No lo voy a ver nunca más’. Pero todavía no llegué a ese punto. Es demasiado doloroso, demasiado surrealista. Para mí, Diego todavía está ahí. Dios aún existe. Y de algún modo, siempre estará.”, cerró Martín.