Jardín América: el presidente del Concejo Deliberante dio positivo para Covid-19

jueves 25 de febrero de 2021 | 18:58hs.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Jardín América, Oscar Espínola, dio a conocer dio positivo para Covid-19. Se encuentra aislado en su domicilio.

En ese sentido y pese al contagio de Espínola, el edificio municipal que se encuentra frente a la Plaza Colón, no ha cerrado sus puertas. Están trabajando y atendiendo al público con normalidad. Cabe recordar que sobre el cierre del 2020, luego de conocerse varios casos positivos de Covid en el municipio se cerró las puertas durante 14 días por prevención, además no se permitía el ingreso de visitantes al Salto Tabay. Ahora tanto el recinto municipal como el complejo turísticos atienden al público.

"Yo no tengo ningún problema que me menciones y la gente sepa lo que me pasa. Yo estoy en contacto con mucha gente y a pesar de mantener la distancia, de usar barbijo, de cumplir con protocolos se ve que en algún momento habré tomado contacto con algún objeto que contenía el virus supongo", contó en diálogo con El Territorio el concejal se encuentra aislado en su domicilio.

Asimismo agregó "estoy con fiebre, dolor de cabeza, sin sentir gusto ni olfato", explicando que esos fueron los síntomas a que le llevó la sospecha de haberse contagiado y tras realizarse el hisopado correspondiente dio positivo.

El continuará el aislamiento obligatorio hasta que se recupere. "Trato de asistir a todos los lugares donde los jardinenses requieren, me cruzo constantemente con gente y a veces se torna inevitable el contagio", sostuvo. Aclaró además que las sesiones preside otro concejal hasta que él reciba el alta médica.