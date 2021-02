Vuelve el chapa-chapa

jueves 25 de febrero de 2021 | 3:38hs.

Con la presencia de los misioneros Juan Pablo Pastori en la Clase 3 y Facundo Bustos en la Clase 2, el Turismo Nacional (TN) comenzará el fin de semana en el Autódromo Aldea Romana de Bahía Blanca su temporada 2021.

En la Clase 3 estará debutando el posadeño Pastori quien vuelve al TN luego de un año de inactividad. En esta ocasión se subirá a un Toyota Corolla del equipo de Tito Bessone Toyota Racing.

Pastori solamente pudo hacer una prueba en el autódromo de Buenos Aires donde dio unas 20 vueltas. Hoy y mañana serán clave las pruebas extraoficiales para ir agarrando ritmo de competencia.

“Estoy muy ansioso con lo que va a venir. Falta muy poco, por suerte jueves -hoy- y viernes -mañana- vamos a estar probando el auto en Bahía Blanca con pruebas no oficiales. Ojalá que se dé un gran fin de semana, todavía me tengo que adaptar al auto, pero confiado y con ganas de que arranque esta primera fecha y lo importante va a ser terminar la carrera. Al principio será una etapa de adaptación y de menos a más para no ir quemando etapas”, explicó Pastori, que corrió 27 carreras en la Clase 2, logró una victoria, hizo cuatro podios y fue subcampeón en el 2018.

Por su parte, el apostoleño Bustos regresa a la actividad después de un año de inactividad y estará debutando en la Clase 2 con el VW Gol Trend del JT Racing.

Bustos llega al Turismo Nacional luego de pasar por la Fórmula Metropolitana, el Top Race y la Clase 2 del Turismo Pista.

Bustos viene de completar dos días de pruebas en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia en Córdoba, donde pudo reconocer el auto y empezar a adaptarse al manejo de un Turismo Nacional.

“La verdad que estamos bien, vamos por un buen fin de semana. El potencial lo tenemos, el motorista, el equipo viene trabajando muy bien y estamos para pelear adelante y no desentonar. Esperemos que salga todo redondo y llevarnos el mejor resultado posible”, explicó Bustos.

Probará mañana en el trazado de Bahía Blanca como previa de la primera fecha y para dejar todo en condiciones para el fin de semana.

El gran ausente será el obereño Carlitos Okulovich -campeón 2010 de la Clase 3- quien ganó la última fecha de la Clase 3 de la temporada 2020 disputada en San Juan pero su equipo, el Chetta Racing, resolvió retirarse del Turismo Nacional.

Desde esta temporada el Turismo Nacional reducirá sus días de actividad a sábado y domingo con la finalidad de bajar costos. Así las actividades cronometradas oficiales comenzarán el sábado, a las 8.20, con el primer entrenamiento para Clase 2. Mientras que la Clase 3 empezará con sus entrenamientos el sábado a las 9.40.

El segundo entrenamiento de cada categoría se disputará desde las 11 y se podrá ver por Deportv. Mientras que la Clasificación irán desde las 15 con la televisación de la TV Pública.

El domingo las series comenzarán a las 9 y las finales irán desde las 12 y se podrán ver por la pantalla de la TV Pública.