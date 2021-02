Los convocaron y no había vacunas: tras el malestar, dan 300 cupos por día

jueves 25 de febrero de 2021 | 3:14hs.

El Hospital de Puerto Rico no recibió las dosis y reprogramó para hoy la vacunación a docentes. Foto: Fernando Alvarenga

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, pidió disculpas públicas por los inconvenientes que se registraron en la jornada de ayer con el grupo de 1 de inmunización de los docentes de Nivel Inicial. “Quiero públicamente pedir disculpas por los inconvenientes, esto se ha dado erróneamente y donde asumimos la responsabilidad, se han disparado todos los turnos en un solo día, y hay lugares como Posadas, Leandro N. Alem, Oberá donde el número de docentes es importante. Todos sacaron el turno, no se estratificó, es decir, no se convocaron por cupos y todos fueron a vacunarse, esto generó que muchos no se han podido vacunar por una cuestión sanitaria”.

Las autoridades anunciaron el martes que ayer se iniciaría la inmunización a docentes de Nivel Inicial, tal cual fue contemplado en el Consejo Federal de Educación. En ese marco y con la confirmación del turno en el correo electrónico por parte del Consejo General de Educación (CGE) los maestros acudieron a los vacunatorios donde se encontraron con que ya no había dosis.

Luego de la desprolijidad que caracterizó al operativo que deja en evidencia ruidos en la comunicación entre Salud Pública y Educación, se resolvió otorgar cupos de 300 por día y se vacunará hoy, mañana y el sábado en Posadas.

El ministro de Salud, Oscar Alarcón, en diálogo con El Territorio, explico que los docentes del primer turno se vacunarán en cupos de 300 desde hoy y hasta el sábado inclusive, y destacó que continúan con la inmunización de los mayores de 65 años. Luego de que el Ministerio finalice con el grupo 1 de docentes de nivel inicial, serán vacunados los docentes de las escuelas especiales.

En horas del mediodía, con temperaturas superiores a los 33 grados se vivió un clima de tensión en las instalaciones del Polideportivo Finito Gehrmann, de Posadas, donde se lleva adelante la vacunación contra el Covid-19. Siuación similar sucedió en Alem, Puerto Rico, Jardín América.

El CGE confirmó la convocatoria a los docentes vía correo electrónico, entre las 12 y las 17. Sin embargo, muchos quedaron sin ser inmunizados pese a haber sido convocados. Según el relato de los docentes allí apostados, en el Polideportivo, les explicaron que para Zona Capital, sólo se enviaron 50 dosis. Siempre según los docentes, habilitaron un listado para el jueves y viernes, en tanto ya no hay turnos. Los organizadores pidieron paciencia dado que, según información que manejan, el lunes se continuará vacunando con la Sinopharm. Está situación se repite en otras localidades de la provincia, como el caso de Alem.



Dosis para Paraná Centro

La referente del programa Inmunizaciones de la Zona de Salud Centro Paraná, María Amelia Franck informó que se esperan 60 dosis para la zona de Puerto Rico, para ser administrados únicamente al personal directivo y docentes de Nivel Inicial en su primera etapa que presenten sus turnos digitales recibidos por el ministerio de educación y presentando su .

Además informó que también se esperan 20 dosis para la zona de Candelaria, 30 dosis para San Ignacio, 30 para jardín América y 60 para Puerto Rico, haciendo un total de 140 dosis de la vacuna Covishield contra el Covid – 19 en la zona Centro Paraná, en esta primer etapa, en la que docentes de nivel inicial y directivos que ingresaron a la página del Consejo General de Educación con su usuario y contraseña, y recibieron la comunicación de que se encuentran dentro de la primera etapa de vacunación.

