Montiel de baja por mononucleosis

jueves 25 de febrero de 2021 | 6:01hs.

En épocas de pandemia donde en los últimos meses se puso -lamentablemente- de moda el hecho de presentar síntomas de coronavirus, en las últimas horas Gonzalo Montiel se contagió de mononucleosis y será baja en River por algunos partidos, quedando en duda también para la fecha Fifa de fines de marzo, donde la Selección Argentina tiene que enfrentar a Uruguay y Brasil.

El cuadro de Montiel se confirmó en las últimas horas de ayer, tras los estudios que se hizo luego de que ayer empezara a sentir síntomas que lo tenían a maltraer. La recuperación puede ser desde dos semanas, como mínimo, sin hacer actividad física, o estirarse hasta un mes o un mes y medio, en el caso de un atleta de alto rendimiento. En este contexto, en River ya se empiezan a imaginar la Supercopa ante Racing (4/3) y el Superclásico con Boca por la Copa LPF (14/3) sin el lateral de la Selección Argentina.

Justamente, en la Albiceleste deberán seguir bien de cerca la recuperación de Montiel, que hoy es titular indiscutido en el once de Lionel Scaloni y que a esta altura quedó también en duda para los próximos compromisos de Eliminatorias, ante Uruguay (26/3) y Brasil (30/3).

Ante esta situación que atraviesa Montiel, el interrogante en River pasa por su reemplazante y todos los cañones apuntan a que será Milton Casco.

Más allá de que en este mercado de pases River incorporó a Alex Vigo, lateral derecho que proviene de Colón de Santa Fe, Gallardo irá por la lógica y pondrá a Casco a la espera de que el flamante refuerzo termine la adaptación al club.



Ponzio analiza retirarse este año

El mediocampista de River Leonardo Ponzio afirmó que, probablemente, este será su último año como futbolista profesional. “Vamos a ver en junio cómo estamos, cómo seguimos. Desde acá a lo que me quede, que puede ser junio o diciembre, no creo que pase mas allá de diciembre. Disfruté muchísimo y pienso que todo tiene un final aunque no se sabe cuándo. Creo que este será mi último año como futbolista”, afirmó.

El referente del Millonario confesó que está preparándose para culminar su carrera profesional. “Es parte de lo que estoy tratando de asimilar. Nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos dar. Hoy siento que compito pero no quiero ir mucho más allá”, explicó.

A su vez, el volante de 38 años contó qué le gustaría hacer cuando cuelgue los botines. “Una vez que me retire me dijeron que primero me tengo que aburrir... y después buscar un lugar donde me sienta útil, si es posible en River y si no en el mundo del fútbol. Entrenador no me veo, no estoy con la cabeza ahí”, señaló. Además, reveló: “Estoy tratando de prepararme en algo de lo que podía venir, en la formación de jugadores, por ejemplo. Me gustaría ir por ese lado, por ver jugadores del paladar de este club”.