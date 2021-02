Qué ver, leer y escuchar

jueves 25 de febrero de 2021 | 6:00hs.

El legado

Amazon, Online

Un exconvicto y su hermano adoptivo huyen de un jefe criminal de Detroit, y usan un arma de alta tecnología para luchar contra bandidos armados y soldados futuristas que quieren recuperar el arma.

Suspira

Amazon, Youtub, Online

Una joven studiante estadounidense viaja a Berlín para formar parte de una compañía de danza de renombre mundial, pero la academia esconde una historia oscura y horripilante.

En las arenas de Gijón

Gabriela Exilart

Gijón, 1936. Dos hermanos se cruzan en la vida de la joven Marcia, hija de un poderoso empresario. Un matrimonio impuesto y despojado de amor. La pasión que conspira en secreto y juega sus mejores cartas. Y la fuga hacia el frente de batalla.

El niño del pijama a rayas

John Boyne

Bruno, un niño de 9 años se muda con su familia a una casa junto a una cerca, como las que existen en muchos sitios del mundo. Él no sabía que los judíos eran perseguidos, se hace amigo de Schmuel y allí conoce de cerca la miseria humana.

Wish You Were Here

Pink Floyd

Es el noveno álbum de estudio de la banda británica de rock Pink Floyd, lanzado en septiembre de 1975 e inspirado en el material que compusieron durante su gira europea de 1974 y que grabaron en los Abbey Road Studios de Londres.

Everyday life

Coldplay

Vida cotidiana (traducido del inglé) es el octavo álbum de estudio de la banda británica de pop y rock alternativo Coldplay. Fue lanzado el 22 de noviembre de 2019 por Parlophone en el Reino Unido y Atlantic en los Estados Unidos.