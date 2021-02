Mandy Moore mostró a su bebé recién nacido

jueves 25 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Boom de las series televisivas, películas románticas e incluso del pop de los 90, Mandy Moore, parecía haber desaparecido de la escena de la farándula hasta que empezó la aclamada internacionalmente This is Us. Allí, la hoy consagrada actriz se destaca y gana nuevos seguidores. Ahora, se convirtió en mamá y quiso compartir su inmensa emoción en Instagram.

“Chicos, está acá, nuestro dulce niño, August Harrison Goldsmith. Él fue puntual y llegó justo en la fecha prevista, para el deleite de sus padres. Nosotros estábamos preparados para enamorarnos en todo tipo de formas, completamente nuevas, pero esto va más allá de todo lo que podríamos haber imaginado”, expresó junto a la hermosa postal.