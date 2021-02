Nivel inicial: priorizarán la presencialidad en la salita de 5 años

miércoles 24 de febrero de 2021 | 9:57hs.

El nivel inicial tiene una particularidad muy especial, ya que los docentes tienen más contacto con los niños dada su edad y dependencia de los adultos y es por ello que en la jornada de este miércoles comenzó la vacunación a unos 2600 trabajadores de este nivel.

En la provincia hay unos 27 mil docentes que están en actividad y son al menos 2.600 los que están dentro de este grupo que incluye a docentes de este nivel del Consejo General de Educación (CGE) y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) así como directoras. Cabe destacar, en este caso no será necesario ser mayor de 65 años o tener alguna comorbilidad, se vacunarán todos los que tengan la voluntad de hacerlo.

Nancy Jara, directora del nivel inicial de la provincia, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: “Estamos muy contentas por la decisión de ser las primeras en este proceso de inmunización porque es real que el distanciamiento se hace difícil en el nivel inicial por una cuestión de contención y cariño”.

“Estamos organizándonos entre todos para el regreso a la presencialidad porque se trabajó de la virtualidad pero todo el tiempo es un aprender. La inmunización se va a hacer de 12 a 17 horas con 2600 docentes del nivel inicial y fuimos recibiendo la convocatoria para vacunarnos en el espacio físico que cada localidad tiene previsto, lo tenemos dentro de nuestro sistema”, detalló.

Jara comentó que se han habilitado polideportivos para la vacunación y en cada localidad se tiene un espacio para los docentes ya designado, “arranca hoy hasta el viernes inclusive y si no se llega será hasta el lunes y el proceso es totalmente voluntario pero una vez que hemos socializado la verdad que la aceptación fue muy buena, no hemos recibido a docentes que no accedan a vacunarse y todos están con ganas de ya inmunizarse”.

Prioridad: 5 años

La directora del Nivel Inicial dijo que para el niño esta etapa significa su primer acercamiento a un establecimiento escolar por lo que se requiere de acompañamiento y contención, “Priorizaremos el regreso de la sala de 5 con la presencialidad total porque esta bimodalidad muchas veces nos va a llevar tiempo a que se adapte a lo que es la escuela y este desprendimiento del seno familiar va a costar. Pediremos que tengan paciencia y comenzar primero con los niños de cinco y de a poco incorporar a los de 4 y los de 3 años.

“Van a existir una serie de cambios como por ejemplo lo que son los rincones comunitarios que ya no vamos a poder hacerlo sino que vamos a tener burbujas en mesas de hasta cuatro niños y las cajas de juguetes se compartirán entre ellos exclusivamente, es ir avanzando e ir aprendiendo”, finalizó.