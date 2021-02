Los talleres de escuelas técnicas tendrán 100% de presencialidad

miércoles 24 de febrero de 2021 | 1:26hs.

Desde el lunes, cuando reabrieron las escuelas en toda la provincia, los docentes junto los equipos directivos de cada institución empezaron a reunirse y trabajar en cómo será el retorno a la presencialidad en todos los niveles educativos desde el inicial a la secundaria.

Si bien el Ministerio de Educación junto al Consejo General de Educación (CGE) fijaron los lineamientos generales, el personal docente y no docente es quien mejor conoce la realidad del establecimiento y son ellos quienes definirán cómo será esa vuelta en función a su matrícula, condición edilicia y geográfica y luego le informarán a los padres lo resuelto.

Lo que sí está claro en el nivel de enseñanza técnica es que los talleres, lo central en esta modalidad, volverán en un 100% ya que no hay mayores complicaciones de aglomeración de personas, teniendo en cuenta que siempre en esas áreas se trabajó en pequeños grupos de estudiantes.

“Tenemos la particularidad que los cursos superiores no son numerosos por lo cual en muchos casos vamos a poder trabajar con el 100% de los estudiantes en el ciclo superior y con presencialidad plena”, contó al respecto Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones.

En diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7, detalló que “la tarea en los talleres de las escuelas técnicas siempre es subdividida en grupos menores de trabajo, allí ya tenemos una ventaja importante, la recomendación de los especialistas dice que en un entorno formativo, para poder llevar adelante la práctica de la mejor manera posible, tienen que haber de doce a quince estudiantes. Es decir, son espacios donde ya se venía respetando esa cantidad de estudiantes con lo cual no nos va a cambiar demasiado el esquema con respecto al número que pueda albergar cada espacio. Pero el uso del tapabocas será obligatorio en todos los niveles y espacios”.

Explicó que los talleres serán en contraturno en la misma semana en que el estudiante tenga clases teóricas presenciales, siempre y cuando esa escuela tenga alternancia entre presencialidad y virtualidad.

“Lo que hay que respetar siempre es el protocolo de distanciamiento y los horarios. Aunque se plantea un ingreso y salida intercalada, la idea es que la carga horaria no se disminuya, eso debe respetarse y se va a combinar con virtualidad y aprendizajes basados en proyectos productivos que los chicos puedan desarrollar en la casa”, señaló.

Pidió a los padres y alumnos no alarmarse ya que todo será informado antes del 9 de marzo, cuando empiece el dictado formal de clases.

En tanto, desde hoy y hasta el viernes se desarrollará la Semana Federal de Formación Docente y una jornada de Proyecto Educativo Institucional (PEI) en escuelas de toda la provincia.

“Son días para que los docentes piensen cuál es la mejor manera que tienen los estudiantes para regresar. Teniendo en cuenta que si se supera la cantidad de alumnos en un aula hay que alternar. Estas son las líneas básicas de trabajo y cada institución va definiendo según su realidad”, sostuvo Berger.

También indicó que la semana próxima se trabajará de forma puntual en la revinculación de aquellos estudiantes que el año pasado no pudieron lograr la promoción del curso o tener contacto con la escuela.

Destacó que “el ambiente entre los docentes y los directivos por la vuelta a la presencialidad es muy positivo. Encontramos a los docentes, a los estudiantes y las familias muy entusiasmados. Sabemos que hay problemas de infraestructura por resolver, no se está escondiendo nada. Por eso estamos recorriendo las escuelas, se están ejecutando y licitando obras, hay más de 45 escuelas para entregar y estamos dando soluciones a problemas puntuales de agua”.

Centro de formación, IEA y EFA

Además informó que los Centros de Formación Profesional y los Institutos de Formación también arrancan las clases. “Están todos autorizados y en función de su espacio e infraestructura tienen que respetar la cantidad de estudiantes que puedan absorber en la presencialidad y tendrán un sistema mixto donde toda la parte teórica va a ser trabajada en la virtualidad e irán a los talleres para las prácticas”, dijo.

Sobre los albergues de los Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) y las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) adelantó que van a volver normalmente “porque entendemos que si se respetan los protocolos y se trabaja en la seguridad de los chicos se puede volver, si no hay albergues no se podrían abrir esas escuelas”.

Secundaria común

Por otro lado, sobre la escuela de nivel medio común, Viviana Escurdia, directora de Enseñanza Secundaria del Consejo General de Educación (CGE), contó en Radioactiva 100.7 que lo que hicieron desde su área “es dar una serie de recomendaciones basadas en todos los aportes y las condiciones de bioseguridad y las instituciones educativas se organizarán según sus realidades. Son ellos los que están en el día a día y no podemos más que dar sugerencias en términos generales, pero es la escuela la que va a proponer cómo se organiza respecto a la cantidad de alumnos, a esta transición entre semana de presencialidad y de virtualidad, dejando en claro que no implica un doble trabajo para los colegas”.

En esa línea comparó: “Tenemos realidades sumamente dispares. Una escuela con 1.000 alumnos de Posadas se va a organizar de una manera diferente a una que tenga 70 alumnos que esté en las afueras y probablemente vaya la institución completa a clases. Pero esta es la Semana de Formación y de construcción y la información va a llegar a los tutores por los medios que tiene la escuela para comunicarse”.

“A los padres les pedimos que nos acompañen porque esa semana que los chicos no tienen presencialidad, seguramente tendrán tareas para resolver en sus domicilios para después ser evaluados. Por ahora esta es la propuesta más fuerte, la de la alternancia entre una semana y otra con los diferentes grupos de alumnos, pero se va a ajustar a la realidad institucional. Porque hay escuelas en el interior de la provincia con 40 o 50 alumnos y tienen condiciones para volver completas”, sostuvo.

Turnos para el Boleto Gratuito

En Posadas la empresa Servicios Urbanos dispuso de un número de WhatsApp para los beneficiarios del Boleto Estatal Estudiantil Gratuito. La línea es 3765-022276 y funciona de lunes a viernes de 8 a 21.

La idea es organizar la entrega de formularios para obtener la tarjeta Sube y así evitar largas filas y aglomeraciones en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Quienes deben pedir turno para hacer este trámite son los alumnos que el año pasado no realizaron la actualización del beneficio; quienes hayan cambiado el nivel de estudios, de secundario a terciario o universitario y quienes hayan extraviado la tarjeta magnética, señalaron. Los estudiantes que estuvieron habilitados por el sistema en el año pasado, hayan usado o no la tarjeta, y no se encuadren en las opciones del trámite anteriormente mencionados no deberán realizar ninguna gestión ya que los beneficios se actualizarán automáticamente en cuanto comiencen las clases en cada uno de los niveles, según lo dispuso el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, en los últimos días.