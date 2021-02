En Garupá hubo sobreturnos y se tuvieron que habilitar más dosis

miércoles 24 de febrero de 2021 | 1:21hs.

Durante la primera jornada de vacunación a los mayores de 65 años en Garupá hubo confusión y malestar por sobreturnos que se generaron por un error en el sistema habilitado por Salud Pública. Es decir, que hubo más personas inscriptas que las dosis que estaban disponibles.

Algunos abuelos tuvieron que volver a sus casas dado el error, pero según detalló el intendente Luis Ripoll a El Territorio, enterado del problema el gobernador Herrera Ahuad ordenó que se lleven más dosis al polideportivo Ñu Porá, donde se estaba haciendo la vacunación.

Ripoll señaló además que durante el día de ayer tenían previsto aplicar 250 dosis pero finalmente se colocaron 388 hasta las 16.30.

Por otra parte, En Jardín América la vacunación arrancó casi a las 11, tras una espera de casi tres horas por parte de los abuelos que llegaban al polideportivo municipal desde antes de las 8. Una pareja, Elvira Chúmpela y Néstor Schwengber, señaló molesta que faltó organización para poder inmunizar en el recinto a todos aquellos que sacaron turno.

En tanto, Ernestina Frank tenía turno a las 9, pero tomó la espera con otra actitud. "En la vida uno espera más tiempo por cosas más insignificantes, esto es un regalo que hacen las autoridades hacia nosotros y no me costó esperar más de una hora. Muchas veces uno espera más tiempo en el sol ante un calor sofocante, acá estábamos bajo techo y nos atendieron bien", rescató.

Ya en horas de la tarde de ayer no solo continuó la misión de vacunar en el polideportivo, sino que también recibieron la dosis nueve abuelos del hogar de ancianos San José que lideran hermanas religiosas. "Acá tenemos abuelos de entre 80 a 94 años, algunos están en sillas de ruedas, otros con bastón pero lo hacemos por ellos y para cumplir con su salud", dijo una de las monjas.

Por su parte, en Eldorado la inmunización se llevó a cabo como la semana pasada en el polideportivo Universitario Municipal del kilómetro 3. La cantidad de vacunas destinadas a la localidad del norte fueron 600 dosis, tal es así que por día, hasta finalizar, con el lote enviado se vacunarán a 100 personas.

En San Pedro, en tanto, el centro de vacunación se habilitó en el polideportivo, y los turnos para las 200 dosis que recibe el municipio en esta primera etapa se agotaron, poniendo de manifiesto la importancia de la inmunización para esta franja etaria, la más afectada por la enfermedad. Ayer se esperaba concretar 100 dosis y hoy las 100 restantes.

"Es una alegría después de estar por un año cuidándonos, espero que todos puedan recibir la vacuna para volver a la parecida normalidad que teníamos antes de la pandemia. Reconocer y es emocionante el trabajo del área de Salud y el gobierno por gestionar la llegada de las dosis", indicó uno de los inmunizados, Luis Castro (68).

Sobre la toma de conciencia en cuanto a la vacunación que es voluntaria, el doctor Ariel Suárez, en diálogo con El Territorio señaló: "Están todos muy contentos, es la edad de personas que más esperaban esta vacuna, en cuestión de horas se agotó las dosis, se vive con mucha expectativa, ningún efecto adverso, recordamos que la única vía para acceder a la vacuna es mediante el link".

Por ello, en San Pedro y teniendo en cuenta que muchos adultos mayores no manejan la tecnología y a sabiendas que la única vía para acceder a la vacuna es mediante el registro online, los agentes sanitarios estarán brindando asistencia para aquellas personas que no saben o no pueden sacar un turno, en distintos caps.

En Montecarlo, ayer recibió la vacuna Covishield, Luisito, el joven con síndrome de down que vive hace más de diez años en el hogar de ancianos San Roque y que hace poco obtuvo su DNI.

Luis fue inmunizado al igual que 26 abuelos y catorce trabajadoras del hogar por personal de Salud Pública que se trasladó al inmueble donde están alojados. Cabe destacar que la comisión directiva del hogar desde el inicio de la pandemia decidió resguardar a los ancianos, con restricciones de visitas, cumplimiento estricto de los protocolos y hoy pudieron inmunizar a todos.

En tanto, en Puerto Libertad la vacunación se realizó ordenadamente, sin que en algún momento haya aglomeración. Los responsables de la vacunación, señalaron que está previsto que al fin del día serían inoculadas las 100 dosis correspondientes a la localidad. También en Iguazú la campaña se desarrolló con total normalidad en el Centro de Eventos y Convenciones del Amerian Portal del Iguazú, con turnos cada media hora, con la posibilidad de que los mayores de 65 se vacunaran en los automóviles tal como se había planificado en la primera etapa, con el fin de evitar la exposición de los adultos mayores..

El viernes pasado inició en Misiones la vacunación a los mayores de 75 años y hasta el sábado se habían aplicado la primera dosis de la Sputnik V 1.593 ancianos. Durante el fin de semana, se decidió ampliar el plan de inmunización con la llegada de las 14.500 dosis de la Covishield -fabricada en la India- a la población mayor de 65 años.

Por ello, a las siete localidades donde se habían colocado centros de vacunación en polideportivos se sumaron otras 23, totalizando así 30 municipios que recibieron vacunas. La demanda fue tal que colapsaron los sitios web habilitados el lunes y más de una decena de localidades ya habían agotado sus cupos ese mismo día.