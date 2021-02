Acusado de violar a sus tres sobrinas seguirá tras las rejas

miércoles 24 de febrero de 2021 | 0:51hs.

La fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Miriam Silke, denegó el pedido de excarcelación solicitado por la defensa de un hombre denunciado por abuso sexual en perjuicio de tres sobrinas menores de edad que residen en la localidad de Colonia Alberdi.

En principio, el implicado continuará tras las rejas al menos hasta que las denunciantes declaren en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.

Según confirmaron fuentes del caso, de manera preventiva S. M. P. (su nombre completo se preserva para no revictimizar a las denunciantes) está acusado del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, aunque la carátula del expediente podría modificarse luego de que las niñas relaten su versión de lo sucedido.

Por ello, ante la gravedad de los hechos que se investigan y la cantidad de denuncias del mismo tenor, para la fiscalía la excarcelación del sospechoso en esta instancia de la investigación implicaría poner en riesgo el proceso por la posibilidad de fuga y de interferir en las pesquisas. En consecuencia, el implicado continuará detenido en la comisaría de Alberdi, según lo dispuesto por el juzgado interviniente.

Por otra parte, allegados y vecinos de las presuntas víctimas anticiparon que el viernes realizarán una marcha por justicia bajo la consigna “Con los chicos no”. La convocatoria se pactó a partir de las 18, frente al edificio de la Escuela 103 de la citada localidad.

Con relación al hecho, S. M. P. fue detenido el 16 de febrero, horas después de que dos de sus sobrinas -de 15 y 16 años- lo denunciaran. Esto no hizo más que complicar la situación del acusado, quien permanecía en libertad a pesar de que seis días antes había sido denunciado por la madre de una sobrina de 11.

Abusos y amenazas

Las tres denuncias fueron radicadas ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, aunque los hechos se habrían registrado en la localidad de Colonia Alberdi.

En diálogo con este diario, la madre de una de las víctimas comentó que a mediados de septiembre del año pasado la menor se acercó y le preguntó si le podía contar algo sin que se enojara.

“No quiero que sufras, mami -me dijo-, y ahí se me erizó la piel. Le respondí que no se preocupe, que me podía contar lo que fuera. Ahí se animó y me dijo que S., abusó de ella. Fue como un desahogo porque empezó a llorar. Era un mar de lágrimas, pobrecita”, rememoró.

Según consta en la denuncia, los abusos habrían comenzado cuando la menor tenía entre 6 y 7 años y se concretaron en fiestas y eventos familiares.

Al respecto, señaló que su cuñado “siempre jugaba mucho con los chicos en los cumpleaños y fiestas familiares, pero nunca imaginé que tenía otras intenciones. Mi hija contó que él le decía para jugar a la mancha escondida con la luz apagada y ahí aprovechaba para manosearla. Le tocaba sus partes íntimas, le besaba el cuello y le acariciaba la panza. Contó que fueron muchas veces, cada vez que podía estar un ratito solo con ella”.

Incluso, mencionó que el primer abuso se habría concretado en el cumpleaños de su hija, lo que grafica lo macabro del caso denunciado. En tanto, señaló que la pequeña le contó que su tío también la habría amenazado de muerte, como explicitó en la denuncia.