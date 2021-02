Alberto calificó de payasada las denuncias contra Ginés

miércoles 24 de febrero de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández consideró que son una “payasada” las denuncias penales contra el ex ministro de Salud, Ginés González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación, a las que calificó como “una falta grave”. “Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra”, aseveró el mandatario en una conferencia de prensa.

El mandatario dijo que le pareció “razonable” que se vacunaran el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, y el ministro de Economía Martín Guzmán junto con su equipo, porque debían viajar al exterior para cumplir tareas en representación del país, pese a que finalmente Taiana y Valdés no formaron parte de la comitiva.

Fernández aclaró que, cuando él se aplicó la vacuna contra el coronavirus, lo hizo “para convocar a la confianza ciudadana ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno”.

