Mirtha cumplió 94 años y celebra su vida

miércoles 24 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Mirtha Legrand celebró ayer el 94 aniversario de su natalicio. En su cumpleaños, la eterna diva se levantó de la cama con su envidiable energía y feliz: “Estoy muy bien, me desperté temprano y disfruto de este día espléndido, bellísimo. No doy abasto para atender el teléfono y responder los mensajes, soy muy agasajada”.

Declaraciones que dio en una charla telefónica con Nosotros a la Mañana, y en la que continuó expresando su alegría respecto de su festejo: “Me voy a reunir con mi familia y amigos, que seremos unos 15, y me voy empezar a preparar a las seis de la tarde para estar espléndida a la noche”.

Luego de escandalizarse por el “vacunagate”, la Chiqui contó que ya tiene turno para aplicarse su dosis contra el covid y afirmó jovial: “Voy a ir a vacunarme con toda alegría y felicidad, dando gracias a Dios por estar todavía viva sobre esta tierra. Nunca imaginé llegar a esta edad, nunca jamás”.

Sobre el confinamiento, Legrand admitió que la pasó mal, con “angustia y desesperación porque no salía ni al balcón por miedo”. “Es muy duro, muy difícil, hay que tener mucha salud mental. Hay que tener fe, pensar que esto va a pasar, que vamos a salir adelante”, dijo.

También recordó que arrancó a trabajar a sus 14 años con su primera película, que uno de sus secretos de longevidad es “tener ganas” y reflexionó: “Ahora disfruto de la vida. Para mi pasó un año muy difícil, estando encerrada y por haber perdido a mi hermana. Es el primer año desde que nacimos gemelas que no voy a estar con Goldi. Pero yo sé que ella me está viendo. Siempre me veía”.