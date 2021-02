Otorgan turnos para realizar el Boleto Estudiantil Gratuito

martes 23 de febrero de 2021 | 17:27hs.

En Posadas la empresa Servicios Urbanos dispuso de un número de WhatsApp para los beneficiarios del Boleto Estatal Estudiantil Gratuito. La línea es 3765-022276 y funciona de lunes a viernes de 8 a 21.

La idea es organizar la entrega de formularios para obtener la tarjeta Sube y así evitar largas filas y aglomeraciones en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Quienes deben pedir turno para hacer este trámite son los alumnos que el año pasado no realizaron la actualización del beneficio; quienes hayan cambiado el nivel de estudios, de secundario a terciario o universitario y quienes hayan extraviado la tarjeta magnética, señalaron.

Quienes estuvieron habilitados por el sistema en el año pasado, hayan usado o no la tarjeta, y no se encuadren en las opciones del trámite anteriormente mencionados no deberán realizar ninguna gestión ya que los beneficios se actualizarán automáticamente en cuanto comiencen las clases en cada uno de los niveles, según lo dispuso el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, días atrás.